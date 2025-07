Informacje o imigrantach przerzucanych przez niemieckie służby do Polski sprawiły, że na granicach pojawiły się tzw. "patrole obywatelskie". Ochotnicy "uzbrojeni" w biało-czerwone flagi i lornetki, od kilku dni wypatrują uchodźców, którzy mają przekraczać granicę i niemieckich funkcjonariuszy, którzy mają ich przerzucać do Polski. Niektórzy obserwują samochody wjeżdżające do Polski, pojawiały się też informacje o osobach, które próbowały zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców i pasażerów, co jest złamaniem prawa, zagrożonym nawet karą więzienia. Dochodziło również do konfliktowych sytuacji. Temat został też podchwycony przez różne ugrupowania, które próbują wykorzystać aktualną sytuację na granicy do politycznych celów.

W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował o wprowadzeniu czasowych kontroli granicznych od 7 lipca. Będą obowiązywać przez kolejne 30 dni. Na 19 przejściach granicznych z Niemcami na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonariusze Straży Granicznej wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerię Wojskową, będą prowadzić wyrywkowe kontrole. Niektóre małe przejścia graniczne, wykorzystywane przede wszystkim dla lokalnego ruchu i celów turystycznych, zostaną zamknięte. Ich przekraczanie będzie zagrożone karą grzywny. Podobnie będzie w sytuacji przekroczenia zielonej granicy, poza wyznaczonymi przejściami.

Wprowadzenie kontroli na granicy wywołuje obawy wśród przedsiębiorców, którzy już od blisko dwóch lat borykają się z utrudnieniami spowodowanymi przez kontrole po stronie niemieckiej. Dotyczy to m.in. branży transportowej i turystycznej. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski uspokaja jednak wszystkich, którzy obawiają się utrudnień i zapewnia, że wprowadzenie kontroli nie utrudni ruchu między Polską i Niemcami. Wojewoda podkreślił, że „kontrole będą nastawione selektywnie na osoby, które będą próbowały nielegalnie przekroczyć granicę czy to ze strony polskiej, czy ze strony niemieckiej".

Lista przejść granicznych, które pozostaną otwarte i będą na nich prowadzone wyrywkowe kontrole, zawiera 19 pozycji. To zarówno przejścia drogowe w Kołbaskowie, Lubieszynie, Rosówku, Krajniku Dolnym i Osinowie Dolnym i Świnoujściu, a także mniejsze przejścia, z których korzystają przede wszystkim rowerzyści i piesi, przejścia kolejowe i wodne. Granicę będzie można przekraczać m.in. na moście w Siekierkach czy na promenadzie w Świnoujściu. Otwarte pozostanie również przejście między polską i niemiecką częścią plaży na wyspie Uznam, jednak tam również będzie można spotkać pograniczników.

Na wprowadzeniu kontroli i zamknięciu części przejść granicznych stracą przede wszystkim miłośnicy turystyki rowerowej, gdyż to właśnie część tras zostanie zamknięta. Tak będzie m.in. w rejonie Nowego Warpna i Rieth, na szlaku rowerowym śladem dawnej kolei wąskotorowej Szczecin-Casekow czy między Pargowem i Steffelde.

Dokładne lokalizacje przejść granicznych z informacją o możliwości ich przekroczenia można znaleźć na poniższej mapie.

