Kot Gacek nie będzie miał pomnika. "Król Śródmieścia" jest za mało "zabytkowy"

Szczeciński Budżet Obywatelski to sposób na realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców i pomysłów, które nie wpadłyby do głowy urzędnikom. W ramach SBO powstają m.in. oryginalne miejskie "atrakcje" np. w postaci pomników. Dzięki pomysłom mieszkańców powstał m.in. napis "Szczecin" na Łasztowni rzeźba Krzysztofa Jarzyny czy pomnik-ławeczka Floriana Krygiera. W tym roku pojawiła się propozycja, by w podobny sposób uhonorować najsłynniejszego szczecińskiego kota, czyli Gacka z ulicy Kaszubskiej. "Król Śródmieścia" nie doczeka się jednak swojego pomnika. Dlaczego?