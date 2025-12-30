Atrakcyjne zarobki i uproszczone procedury Straż Graniczna kusi kandydatów

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby stałej oraz kontraktowej, oferując możliwość rozpoczęcia kariery w formacji odpowiedzialnej za ochronę granic państwa. Już na starcie nowo przyjęci funkcjonariusze mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 6 tysięcy złotych netto. Dodatkowo, cały proces naboru został uproszczony – nie ma już obowiązku zdawania egzaminu z języka obcego, co dla wielu kandydatów może stanowić istotne ułatwienie.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej? Uproszczone procedury

Aby przystąpić do rekrutacji, wystarczy posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie oraz nie być osobą karaną. Kandydaci rozwiązują test wiedzy ogólnej w formie testu wyboru, a następnie podchodzą do egzaminu sprawności fizycznej. Kolejne etapy obejmują badania psychologiczne, psychofizjologiczne oraz lekarskie, których pozytywne przejście jest warunkiem dopuszczenia do służby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego kandydaci kierowani są na szkolenie podstawowe trwające kilka tygodni, a po zdaniu egzaminu końcowego rozpoczynają służbę w jednostkach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, z możliwością dalszego doskonalenia zawodowego i awansowania.

Służba kontraktowa – szansa dla byłych funkcjonariuszy i nowych kandydatów

Równolegle trwa także nabór do służby kontraktowej, przeznaczonej zarówno dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją drogę w formacji, jak i dla byłych funkcjonariuszy. Proces naboru obejmuje test wiedzy ogólnej, egzamin sprawności fizycznej oraz badania psychologiczne i lekarskie. W przypadku byłych funkcjonariuszy procedura może być krótsza – osoby składające podanie do roku od odejścia przechodzą jedynie rozmowę kwalifikacyjną i badanie komisji lekarskiej, natomiast ci, którzy ubiegają się o powrót po dłuższej przerwie, odbywają dodatkowo badanie psychologiczne i test sprawności. Funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia, bez wysługi lat, otrzymują wynagrodzenie na poziomie około 6 tys. zł netto oraz korzystają z pakietu dodatków przewidzianych w przepisach o służbie.

Warto podkreślić, że osoby wstępujące w szeregi Straży Granicznej mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci nowego dodatku mieszkaniowego, wynoszącego od 900 zł miesięcznie (dodatek nieopodatkowany), który stanowi dla wielu kandydatów istotną motywację do rozważenia rozpoczęcia służby w formacji.

Szczegółowe informacje i linki:

Służba stała: https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/64187,REKRUTACJA-DO-SLUZBY-W-NADODRZANSKIM-ODDZIALE-STRAZY-GRANICZNEJ-po-22-stycznia-2.html Portal rekrutacyjny: https://rekrutacja.strazgraniczna.pl/