Piramida finansowa na rynku kryptowalut rozbita! Sześć osób zatrzymanych

Kryptowalutowy przekręt w Szczecinie. Tysiące oszukanych, miliony strat

Śledztwo dotyczące działalności przestępczej związanej z piramidą finansową TSQ Investment Group prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie pod nadzorem prokuratury. Proceder polegał na inwestycjach w kryptowaluty. Jak ustalili śledczy, około 15 tysięcy osób zostało oszukanych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 złotych. Straty mogą być jednak znacznie większe.

– Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.

Jak działali oszuści? "Hybryda piramidy finansowej i schematu Ponziego"

Według prokuratury, platforma Hellobit nie posiadała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonowała na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego.

– W rzeczywistości działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom. Nie dochodziło jednak do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych – wyjaśniła Szozda.

Zabezpieczono gotówkę i portfele kryptowalut. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia

Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. gotówkę w złotych, euro i dolarach, a także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut (zabezpieczono na nich kryptowaluty), komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe i zapiski. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty m.in. oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Apel do poszkodowanych. Zgłoś się na policję!

Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit.

