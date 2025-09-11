Oszustwo "na inwestycję" w Szczecinie. Jak działają przestępcy?

Przestępcy nieustannie szukają nowych sposobów na wzbogacenie się kosztem innych. Jedną z popularnych metod jest oszustwo „na inwestycję”. Oszuści, podszywając się pod firmy brokerskie, obiecują szybkie i wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty, akcje czy obligacje.

Wykorzystują wizerunki znanych osób, by uwiarygodnić swoją ofertę. W bezpośrednim kontakcie z ofiarami stosują techniki manipulacji, aby przekonać ich do przekazania pieniędzy.

Mieszkaniec Szczecina straciłby dorobek życia

Tym razem ofiarą przestępców padł mieszkaniec Szczecina. Po kontakcie z rzekomym „brokerem”, mężczyzna wpłacił 1500 złotych. Oszust namówił go do sprzedaży domu, by inwestować dalej.

"W wyniku stosowania przez oszusta sztuczek socjotechnicznych mężczyzna sprzedał swój dom, by mieć kolejne pieniądze na inwestycję, która miała dać mu wysoką stopę zwrotu."

- informuje szczecińska policja.

Na szczęście, mężczyzna nabrał wątpliwości i skontaktował się z policją, gdy przestępcy zażądali 370 tysięcy złotych.

Oszust zatrzymany na gorącym uczynku

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie natychmiast przystąpili do działania. W umówionym miejscu zatrzymali oszusta na gorącym uczynku.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów. Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

To już drugie zatrzymanie w sprawie oszustw „inwestycyjnych” w Szczecinie w ciągu tygodnia. Kilka dni wcześniej policjanci zatrzymali sprawcę, który wyłudził 160 tysięcy złotych od seniorki.

Apel policji: Bądź ostrożny i nie daj się oszukać!

Policja apeluje o ostrożność i rozwagę. Obietnice szybkich zysków bez ryzyka to sygnał alarmowy. Zawsze weryfikujmy firmy, którym powierzamy oszczędności. Nie ulegajmy presji i nie działajmy pod wpływem chwili. W przypadku podejrzeń, skontaktujmy się z policją.

