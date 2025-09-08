Byli o włos od rozbicia kumulacji

W losowaniu Lotto w sobotę, 6 września padły następujące liczby: 15, 26, 31, 34, 38 i 44. Niestety żadnemu z graczy nie udało się wytypować tego zestawu. Stu graczy było jednak dosłownie o włos od głównej wygranej, która wynosiła 28 milionów złotych. Zamiast wymarzonej "szóstki", trafili tylko "piątkę", która była warta zdecydowanie mniej, bo zaledwie 6333,20 zł minus 10-procentowy podatek od wysokich wygranych.

Chociaż taka kwota nie jest szczytem marzeń, to "nagroda pocieszenia" za "piątkę" w Lotto może sprawić wielu graczom odrobinę radości i pozwolić na spełnienie niektórych niezbyt kosztownych marzeń.

Miliony wciąż czekają na graczy

Kolejne losowanie Lotto będzie obfitować w jeszcze więcej emocji. We wtorek, 9 września kumulacja wyniesie aż 32 miliony złotych. Jest więc o co walczyć. Czy uda się ją rozbić po kilku tygodniach oczekiwania? Przekonamy się już niebawem.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.