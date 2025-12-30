W Szczecinie nie będzie miejskiego sylwestra. Za to w tych miastach regionu będą się bawić w plenerze do późnej nocy

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-12-30 13:40

Podobnie jak w latach ubiegłych, w Szczecinie nie będzie miejskiego sylwestra. Za to w Zachodniopomorskiem nie zabraknie atrakcji dla tych, którzy będą chcieli powitać 2026 rok w plenerze. Koszalin, Kołobrzeg, Świnoujście – to tylko niektóre z miast, które zapraszają na plenerowe imprezy z udziałem gwiazd. Sprawdź, kto zagra i gdzie najlepiej powitać Nowy Rok!

Miejski sylwester

Sylwestrowa mapa Zachodniopomorskiego. Maciej Skiba gwiazdą w Koszalinie

W Koszalinie tegoroczną gwiazdą miejskiej imprezy sylwestrowej organizowanej na Rynku Staromiejskim będzie Maciej Skiba – podał koszaliński magistrat. Pochodzący z tego miasta 25-letni wokalista, znany z przebojów „Tam czeka mnie dom” i „Chcę Ciebie częściej”, rozpocznie swój występ o godz. 23:30. O północy występ przerwie prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj, który złoży mieszkańcom noworoczne życzenia.

Nowy Rok rozpocznie trzyminutowy zsynchronizowany z muzyką pokaz ognia, najpierw na tle ratusza, a następnie z dachu ratusza, na którym ustawionych będzie 30 wyrzutni ognia. Po pokazie na scenę wróci Maciej Skiba. Koncert zakończy się 30 minut po północy.

Mielno zaprasza na Lombard i DJ Kostka. Kołobrzeg stawia na Kalwi&Remi

W nadmorskim Mielnie miejska zabawa sylwestrowa na deptaku przy ul. Kościuszki ruszy już o godz. 20:00 i potrwa do 1:00. Imprezę pod gołym niebem rozkręcać będzie DJ Kostek. Koncert Lombardu – gwiazdy wieczoru – rozpocznie się o 22:30.

Rzeczniczka magistratu Mirosława Diwyk-Koza przekazała, że w końcowym odliczaniu i powitaniu Nowego Roku uczestniczyć będzie burmistrz Mielna Adam Czycz. Złoży życzenia mieszkańcom i gościom wypoczywającym w turystycznej gminie.

Plenerową zabawę sylwestrową organizuje także Kołobrzeg, największe w kraju uzdrowisko. Impreza rozpocznie się o 21:00 na Skwerze Pionierów i zakończy się o 2:00. Za konsoletą stanie DJ Grzegorz Piepke, gwiazdą wieczoru będzie duet Kalwi&Remi. Zapewnią także pokaz pirotechniczny.

Świnoujście z DJ Adamusem i zespołem "Daj to głośniej"

Na plenerową zabawę pod gwiazdami zapraszają władze Świnoujścia. Wydarzenie zorganizowane na plaży rozpocznie się o godzinie 21:00. Na scenie pojawi się DJ Adamus, Zespół "Daj to głośniej" oraz Canabis Whisky.

W Szczecinie, stolicy województwa zachodniopomorskiego, miejski sylwester po raz kolejny nie jest organizowany.

