Służby kontrolują punkty sprzedaży. Sprawdzają każdy szczegół

Służby ruszają na kontrole punktów sprzedaży fajerwerków. Co sprawdzają funkcjonariusze?

W poniedziałek, 27 grudnia, służby rozpoczęły kontrole od stoiska przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, do środy planowane jest sprawdzenie kilkunastu przedsiębiorców oferujących pirotechnikę. Lista kontrolowanych stoisk jest na bieżąco aktualizowana.

– Będziemy sprawdzać legalność działalności, jak również to, czy sprzedawcy posiadają odpowiednie zezwolenia i certyfikaty – wyjaśniła st. sierż. Nikola Podzińska z biura prasowego KMP w Szczecinie.

Funkcjonariusze kontrolują również sposób przechowywania fajerwerków oraz obowiązkowe wyposażenie stoiska w dwie 6-litrowe gaśnice i koc gaśniczy.

Na co zwrócić uwagę kupując fajerwerki?

Służby zwracają szczególną uwagę na to, czy sprzedawane fajerwerki posiadają polską instrukcję oraz certyfikat CE, zgodny z normami unijnymi. Zalecają również sprawdzenie kraju pochodzenia, terminu ważności oraz stanu opakowania – czy nie jest ono uszkodzone.

– Sprzedawane fajerwerki muszą mieć polską instrukcję i certyfikat CE, który jest zgodny z normami unijnymi. Służby zalecają też, by sprawdzać kraj pochodzenia, termin ważności produktów oraz opakowanie - czy nie ma ono uszkodzeń – podkreśla st. sierż. Nikola Podzińska.

Kiedy można legalnie używać fajerwerków? Policja przypomina o zasadach

St. sierż. Podzińska przypomina, że zgodnie z prawem, fajerwerkami można hałasować jedynie w noc sylwestrową.

– W inne dni na terenach publicznych jest to zakazane – podkreśla policjantka. – Nie należy strzelać w miejscach, gdzie znajdują się większe skupiska ludzi, budynki, samochody, drzewa – dodaje.

Apel o ostrożne i odpowiedzialne używanie pirotechniki wystosował również oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, kpt. Bartosz Janicki.

– Odpalane w sylwestrową noc rakiety czy race stanowią potencjalne źródło pożaru, a nieodpowiednie obchodzenie się z fajerwerkami zagraża zdrowiu i życiu – przestrzega kpt. Janicki.

Strażak przestrzega przed odpalaniem fajerwerków po spożyciu alkoholu.

Funkcjonariusze reagują również na zgłoszenia mieszkańców dotyczące sprzedaży pirotechniki osobom nieletnim.

Jakie fajerwerki mogą odpalać dzieci?

Kpt. Janicki przypomina, że dzieci mogą używać wyłącznie pirotechniki kategorii F1, czyli najsłabszej, do której zaliczają się np. zimne ognie oraz tzw. bączki.

Na ulicznych stoiskach i w marketach mogą być sprzedawane tylko fajerwerki do kategorii F3, czyli np. mocne petardy hukowe, wyrzutnie, rakiety. Według przepisów wymagają one zachowania odległości 25 metrów od ludzi i budynków.

– Sprawdzamy certyfikaty i kategorie sprzedawanej pirotechniki. Do tej pory byliśmy w paru punktach, nie zdarzyło się, by ktoś sprzedawał mocniejsze środki – zapewnia kpt. Janicki.

Gdzie kupować fajerwerki, aby uniknąć niebezpieczeństwa?

Strażacy apelują, aby fajerwerki kupować wyłącznie z legalnych źródeł i przestrzegają przed zakupami przez internet oraz eksperymentowaniem z materiałami wybuchowymi.

– Często się zdarza, że ktoś sam próbuje stworzyć różne rakiety czy petardy. Unikajmy tego – podkreśla kpt. Janicki.

Jak bezpiecznie odpalać fajerwerki? Straż apeluje o rozwagę

Funkcjonariusze przypominają, aby fajerwerki odpalać z dala od zabudowań i samochodów, a przede wszystkim od ludzi i zwierząt.

– Pamiętajmy, żeby ustawić je na stałym, twardym podłożu. Żeby fajerwerk nie skręcił, nie wleciał do okna, na dach, w drzewo czy pod samochód, gdzie może spowodować pożar – mówi kpt. Janicki.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie informuje, że w ostatnich latach na terenie miasta nie dochodziło do poważnych pożarów spowodowanych pirotechniką. Zaznacza jednak, że noc sylwestrowa jest szczególna, ponieważ z powodu huku i zadymienia 10 minut po północy odzywają się „wszystkie możliwe alarmy”. Wpływają też zgłoszenia o pożarach śmietników czy racach wpadających na dachy.

– Lepiej do nas zadzwonić, żebyśmy sprawdzili, niż później mieć duży pożar – podsumowuje kpt. Janicki.

W noc sylwestrową i Nowy Rok jednostki ratowniczo-gaśnicze będą pracować w standardowej obsadzie, ale zostanie wzmocnione stanowisko kierowania KM PSP, ze względu na dużą liczbę zgłoszeń telefonicznych.

Jakie kary grożą za nielegalne używanie fajerwerków?

W polskim prawie nie ma specjalnych regulacji dotyczących użytkowania pirotechniki w Sylwestra. Policjanci i strażnicy miejscy korzystają z przepisów ogólnych, czyli art. 51 Kodeksu wykroczeń, który mówi: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”, która może wynieść nawet 5 tys. zł.

Sonda Czy jesteś za całkowitym zakazem używania fajerwerków? Tak Nie Nie mam zdania