To ma być architektoniczna ikona miasta. Rusza konkurs na nowy Teatr Współczesny

"Nowa scena nad Odrą"

Teatr ma powstać na wyspie Łasztownia, przy Nabrzeżu Celnym, naprzeciw Starego Miasta i Zamku Książąt Pomorskich. Szczegóły inwestycji władze miasta mają przedstawić w środę, natomiast we wtorek ogłoszono rozpoczęcie procedury konkursowej i wskazano termin składania prac w formie elektronicznej (19 lutego 2026 r.) i papierowej (sześć dni później).

"Kurtyna dopiero się podnosi, ale już dziś wiemy, że ta inwestycja będzie jedną z najważniejszych w historii powojennego Szczecina"

– podkreślił w komunikacie UM zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera. Ocenił, że TW będzie „sercem Łasztowni” i wizytówką miasta, „z której mieszkańcy będą dumni i którą pokażemy gościom z całego świata”.

Nowy teatr ma być obiektem energooszczędnym, zaprojektowanym w najnowocześniejszych technologiach. „Liczymy na to, że w konkursie pojawią się koncepcje odważne, piękne i funkcjonalne, które wpiszą się w nadodrzański krajobraz” – zapowiedział Przepiera.

Wysokie nagrody w konkursie architektonicznym

Konkurs ma formułę międzynarodową. Przewidziano w nim wysokie nagrody pieniężne: 300 tys. zł (brutto) dla zwycięzcy, 200 tys. zł za II miejsce i 100 tys. zł za III miejsce. Dodatkowo mają zostać przyznane trzy wyróżnienia, po 50 tys. zł. Autor najwyżej ocenionego projektu zostanie zaproszony do podpisana umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy.

W komunikacie miasta zaznaczono, że zaplanowany na Łasztowni Teatr Współczesny „ma łączyć tradycyjną funkcję teatru repertuarowego z rolą nowoczesnej, otwartej przestrzeni miejskiej”. Duża scena ma mieć widownię na 450 miejsc z możliwością zmiennego układu sceny, natomiast scena kameralna od 90 do 200 miejsc, z elastycznym układem widowni.

W nowej siedzibie TW zaplanowano też wielofunkcyjną scenę społeczno-edukacyjną dla 100-240 osób, gdzie mają być organizowane warsztaty i wydarzenia artystyczne; a ponadto: garderoby, magazyny, pracownie, sale warsztatowe, sale prób, biura, podziemny parking. Budynek musi być w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych; znajdzie się w nim też bawialnia dla dzieci, bufet oraz „strefa odprężenia dla widzów neuronietypowych”.

Ekologiczny teatr przyszłości

Obiekt ma być proekologiczny, energooszczędny, z wykorzystaniem zieleni wokół budynku. Siedziba TW będzie projektowana w technologii BIM (Building Information Modeling), czyli cyfrowego modelowania informacji o budynku, integrującego dane geometryczne, techniczne, użytkowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 marca 2026 r. Na projektowanie przewidziano półtora roku, a na roboty budowlane – dwa lata. Z tego kalendarza wynika, że nowa siedziba TW mogłaby powstać już w 2030 r.

Uczestnicy konkursu mają przedstawić m.in. schematyczną koncepcję układu urbanistyczno-architektonicznego budynków i zagospodarowania terenu w skali 1:500, określić ich funkcje, z uwzględnieniem innych planowanych na tym obszarze inwestycji, takich jak Most Kłodny, kładka piesza, zagospodarowanie nadodrzańskiego bulwaru.

Nadzór nad przebiegiem konkursu, a później budową siedziby TW sprawuje komunalna spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie SARP.

