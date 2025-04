Teatr Współczesny będzie miał nową siedzibę. Miasto podjęło ostateczną decyzję

Szemrany biznes kwitł w centrum miasta. Funkcjonariusze staranowali drzwi do lokalu

Teatr Współczesny przenosi się na Łasztownię

Nowym domem Teatru Współczesnego będzie Łasztownia - poinformował w środę, 30 kwietnia szczeciński magistrat. Władze miasta, po analizach i wizytach studyjnych, zdecydowały, że to idealne miejsce dla tej instytucji kultury. Nowa siedziba powstanie w okolicach ulicy Zbożowej.

- Kończymy dyskusję dot. nowej siedziby Teatru Współczesnego – powiedział podczas briefingu Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Jego miejsce to Łasztownia, która ma niesamowity potencjał, a jednocześnie daje szansę na postawienie obiektu, który ma szansę stać się kolejną ikoną w mieście.

Międzynarodowy konkurs architektoniczny wyłoni projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego

O tym, jak będzie wyglądał nowy budynek, zdecyduje międzynarodowy konkurs architektoniczny. Obecnie trwają prace formalne, które umożliwią ogłoszenie postępowania.

- Chyba nikt sobie nie wyobraża, że tego rodzaju obiekt mógłby powstać bez konkursu architektonicznego – powiedział Michał Przepiera, zastępca prezydenta odpowiedzialny za inwestycje. - Wstępne przygotowania już się rozpoczęły. Są to żmudne prace urzędowe, ale wierzę, że prowadzące do efektu ‘wow’. Będziemy także aktywnie szukać środków finansowania inwestycji, ale ważne, że już wiemy gdzie i czego chcemy.

Łasztownia – nowe centrum kulturalne Szczecina?

Wybór Łasztowni jako lokalizacji dla Teatru Współczesnego to strategiczna decyzja. Wyspa ma ogromny potencjał i staje się coraz ważniejszym punktem na kulturalnej mapie Szczecina. Od dwóch lat działa tu Morskie Centrum Nauki, a dziesiątą rocznicę działalności świętuje "Stara Rzeźnia". To także miejsce ważnych wydarzeń plenerowych jak "Żagle" czy finał The Tall Ships Races, a także jedno z ulubionych miejsc szczecinian, gdzie można spędzić czas wolny.

- Co ciekawe w grze były też inne miejsca, ale cieszę się z wyboru Łasztowni – mówi Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina odpowiedzialny m.in. za sprawy kultury. - Ostatnie tygodnie to intensywny czas poszukiwania „złotego środka”, wielu rozmów i dyskusji. Dzięki zaangażowaniu Miasta, Województwa i zespołu Teatru Współczesnego mamy wreszcie ostateczny wybór.

Teatr Współczesny obecnie funkcjonuje w jednym z reprezentacyjnych gmachów na Wałach Chrobrego, dzieląc przestrzeń z Muzeum Narodowym.

"Bardzo się cieszymy i serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym stało się to realne!"

- napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele teatru.

