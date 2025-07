Muzeum Narodowe w Szczecinie. Nowa jakość dla zwiedzających

Projekt modernizacji „IMAGO MUNDI” obejmuje nie tylko remont samego gmachu, ale także zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. Jak podkreśla p.o. dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, Agnieszka Bortnowska, celem jest stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, dostępnej dla wszystkich.

- W tej chwili ten budynek ma duży problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Nie ma oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, nie mówię tu tylko o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, to są też osoby niedosłyszące, niewidome czy osoby neuroróżnorodne. Ten projekt, to dofinansowanie, umożliwi nam stworzenie nowych stref, nowej edukacji i pozbycia się barier architektonicznych – powiedziała Agnieszka Bortnowska.

Remont Muzeum Narodowego. Co się zmieni?

Prace budowlane, które rozpoczną się na początku sierpnia, skupią się na dostosowaniu zabytkowego budynku do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Powstanie m.in. strefa konferencyjno-edukacyjna z osobnym wejściem, wyremontowane zostaną boczne klatki schodowe i sanitariaty. Na poddaszu powstanie magazyn studyjny, przeznaczony do prowadzenia zajęć i warsztatów tematycznych. Remont obejmie także termomodernizację, wymianę pokrycia dachu i ocieplenie poddasza.

- Prace rozpoczynamy z początkiem sierpnia. Najpierw będą to prace we wnętrzu, a pod koniec sierpnia rozpoczniemy prace związane z remontem dachu. Mam nadzieję, że w 2027 roku zbierzemy się po odbiorze prac, żeby ocenić ich efekt – powiedział Grzegorz Pszczur, członek zarządu firmy „Konsart”, wykonawca robót budowlanych.

Nowoczesne wyposażenie i edukacja

W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do pracowni wydruków 3D oraz wirtualnej przebieralni, która wzbogaci zajęcia edukacyjne. Muzeum zakupi także sprzęt multimedialny, w tym zestaw do transmisji internetowej, komputery, rzutniki z ekranem, zestawy nagłaśniające oraz sprzęt do realizacji filmów edukacyjnych. Planowana jest również digitalizacja muzealiów i tworzenie ich kopii w technice 3D.

Osoby niewidome i słabowidzące będą mogły zmysłowo doświadczać sztuki dzięki tyflografikom, panelom sensorycznym, zeszytom dydaktycznym oraz modelom 3D muzealiów.

Historia i przyszłość Muzeum Narodowego w Szczecinie

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie został oddany do użytku w 1913 roku. Miejski Konserwator Zabytków, Michał Dębowski, podkreśla wyjątkowość tego miejsca.

- Mamy do czynienia z wyjątkowej klasy obiektem zabytkowym, ikoną Szczecina. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że te przestrzenie trzeba poprawić. Trzeba je uczynić dostępnymi chociażby dla osób z różnymi dysfunkcjami, trzeba udostępnić nowe przestrzenie edukacyjne, pracownie digitalizacji. Chcemy, żeby ciągle to był nowoczesny gmach, ale pragniemy w pełni poszanować wartości zastane tego miejsca – powiedział Michał Dębowski.

Dzięki planowanej modernizacji, Muzeum Narodowe w Szczecinie ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym i dostępnym miejscem dla wszystkich miłośników sztuki i historii.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi blisko 24 mln zł.

