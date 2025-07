Tak będzie wyglądał nowy wjazd do miasta. To wstęp do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Ogromne zmiany czekają na kierowców wjeżdżających do Szczecina od strony autostrady A6 w Kołbaskowie. Rozpoczyna się inwestycja, która nie tylko ułatwi poruszanie się, ale też będzie wstępem do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat. Drugi etap obwodnicy Przecławia i Warzymic wraz z nowym węzłem autostradowym, a także z obwodnicą Kołbaskowa i wiaduktem do zawracania na autostradzie A6 przy granicy z Niemcami, ma być gotowy za około 3 lata.