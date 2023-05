Morskie Centrum Nauki oficjalnie otwarte. Charakterystyczny budynek na Łasztowni wypełnił się zwiedzającymi

Matka z promilami. Nietrzeźwa 39-latka wiozła dzieci do przedszkola

Gdzie on jest?

Symbolicznego otwarcia MCN o godz. 9:00 dokonały dzieci w towarzystwie marszałka województwa Olgierda Geblewicza, a godzinę później w budynku pojawili się pierwsi zwiedzający, którzy zakupili bilety wstępu w kasie lub przez internet.

- Mam nadzieję, że to miejsce będzie dostarczało mnóstwa uśmiechów zarówno naszym dzieciakom, jak i tym wszystkim, którzy przyjeżdżają do naszego regionu, nie tylko nad morze, ale też coraz częściej wizytują Szczecin - mówił podczas otwarcia Olgierd Geblewicz.

Ekspozycja MCN składa się z wystawy stałej, wystawy czasowej i planetarium ze sferyczną salą kinową. Wystawa stała podzielona jest na pięć wystaw tematycznych, na których znajdziemy w większości interaktywne eksponaty. Są tutaj także liczne pamiątki związane z morzem, m.in. słynny kajak "Olo", którym Aleksander Doba pokonał trzykrotnie Atlandyk czy łódka "Show Must Go On", na której Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zdobyły srebro igrzysk olimpijskich w Tokio. Łącznie na wystawie stałej dostępnych jest ponad 200 interaktywnych eksponatów, m.in. żaglówka, w której można nauczyć się halsowania, różne rodzaje żagli, bocianie gniazdo, makieta polskiego batyskafu Meduza II, fragment burty statku, o którą można rozbić butelkę wzorowaną na butelce szampana, zostając matką chrzestną jednostki. Jest także poruszająca się makieta kambuza, w której zadaniem jest "ugotować obiad" dla załogi czy pokład statku, który należy umyć.

W Morskim Centrum Nauki znajduje się również planetarium, czyli ogromna betonowa "lewitująca" kula, w której odbywać się będą pokazy związane m.in. z astronomią, fizyką, chemią i biologią.

Na dachu znajduje się taras widokowy, w przyszłości ma tam być również restauracja.

Wstęp na wystawę stałą kosztuje 30 złotych (bilet normalny). Bilety ulgowe kosztują 25 złotych. Natomiast, żeby obejrzeć 45-minutowy seans w planetarium, trzeba zapłacić 25 złotych. Bilet ulgowy to koszt 16 złotych. Liczba miejsc jest ograniczona. W jednym czasie w sferycznej sali kinowej zmieści się niewiele ponad 40 osób.

Budynek w kształcie kadłuba statku jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów szczecińskiej Łasztowni. Jego forma od samego początku budziła spore zainteresowanie i wiele emocji. Burzliwą dyskusję wywołała m.in.elewacja wykonana z kolorowych paneli przykrytych antracytową siatką. Sam kształt budynku również nie pozostaje obojętny. Części odbiorców podoba się jego niebanalna forma, inni krytykują ją i zarzucają, że nie pasuje do historycznej zabudowy Łasztowni. Jeszcze inni skarżą się, że budynek MCN zasłania widok na Wały Chrobrego z Trasy Zamkowej. Po zmierzchu fasada Morskiego Centrum Nauki podświetlana jest w różnych kolorach - w zależności od okazji.

Budowa Morskiego Centrum Nauki trwała ponad trzy lata. Koszt inwestycji to 162 miliony złotych, z czego 85 procent pochodziło z funduszy unijnych.