Wielki plac budowy na Pogodnie

Jeszcze kilka lat temu, w sąsiedztwie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej na szczecińskim Pogodnie, znajdował się ogromny krater, w którym mógłby zmieścić się wielki stadion z trybunami na 100 tysięcy miejsc. Nic w tym dziwnego, bo gdy Szczecin znajdował się jeszcze w granicach Niemiec, planowano w tym miejscu budowę ogromnego kompleksu sportowego. Z planów nic nie wyszło, a polskie władze nie kontynuowały tej koncepcji. Wielka dziura w ziemi pozostawała niezagospodarowana przez dziesięciolecia. Dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku podjęto decyzję, co ma powstać w tym miejscu, a pierwszą łopatę wbito w 2023 r. Trwa budowa ogromnego kompleksu kliniczno-dydaktycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Kilka dni temu zawieszono na nim tradycyjną wiechę, co oznacza, że budynek osiągnął stan surowy otwarty.

- To jest moment szczególny, kiedy widzimy zamkniętą bryłę. Ona jeszcze do końca nie jest oszklona, ale pokazuje nam dokładnie charakter tego budynku. To nie koniec tej budowy, ona skończyła się w tym zakresie podstawowym – powiedział podczas uroczystości rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Leszek Domański. Dodał, że „jądrem” inwestycji będzie wyposażenie budynku.

Nowoczesny kompleks kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM

W nowym kompleksie znajdą się specjalistyczne laboratoria, nowoczesne sale dydaktyczne oraz przestrzenie przeznaczone do działalności klinicznej. Budynek pomieści łącznie szesnaście jednostek organizacyjnych. Jedenaście z nich to jednostki Uniwersytetu Medycznego (w tym Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum), a pięć - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 (w tym m.in. Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Mikrobiologiczne czy Ambulatoryjna Opieka Onkologiczna). Budynek ma być ukończony w 2026 r.

- Rok akademicki 2027/2028 będzie tym rokiem, w którym rozpoczniemy pełną, stuprocentową dzielność tego obiektu. Rok 2027 r., w momencie kiedy przejmiemy od wykonawcy ten budynek, będzie naszym rokiem gospodarczym. To jest ogromna powierzchnia, cała logistyka połączenia tych jednostek, laboratoriów, to jest też ogromne wyzwanie – powiedział prof. Domański. - Wszystkie urządzenia, które będziemy wykorzystać, są niezmiernie wrażliwe, również ze względu na swoją technologię i wartość. To wymaga też czasu i precyzji – dodał.

Inwestycja za setki milionów

Budowa kompleksu kliniczno-dydaktyczno-badawczego jest realizowana w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowane realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”.

- Jest to jedna z większych inwestycji w Polsce, które są w chwili obecnej realizowane. Ministerstwo Zdrowia cieszy się, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wykorzystuje środki, które otrzymuje – powiedziała dyr. Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia Ilona Hibner. Zaznaczyła, że wszystko to służy temu, aby jak najlepiej rozwijać polską kadrę medyczną.

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia wynosi 802 098 000 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 812 742 418 zł.

Tutaj miał powstać ogromny stadion dla Hitlerjugend

Kilkadziesiąt lat temu w miejscu, gdzie obecnie powstaje kompleks PUM, rozpoczęto inwestycję, która niestety nigdy nie doczekała się realizacji. Na początku lat 30. XX wieku, Niemcy planowali budowę ogromnego kompleksu sportowego, ze stadionem, kortami tenisowymi, basenem i placem defilad. Te plany zostały z czasem nieco zredukowane. Krótko przed wybuchem wojny mieścił się w tym miejscu Hitlerhugend Sport-Platz, co widać na planie miasta z 1938 roku, gdzie miejsce niedoszłego stadionu oznaczone jest jako plac sportowy.

i Autor: Książnica Pomorska/ Archiwum prywatne Wielki krater przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

Przyczyną zaniechania budowy okazały się problemy finansowe, a następnie II wojna światowa, po której zakończeniu Szczecin znalazł się w granicach Polski i Niemcy nie mieli już szans by dokończyć inwestycję. Gdyby doszło do realizacji planów z lat 30., byłaby to najprawdopodobniej w tamtym okresie jedna z największych budowli sportowych w Europie, a obecnie mógłby to być kolejny, obok stadionu lekkoatletycznego, toru kolarskiego i hali widowiskowo-sportowej, obiektem sportowym w tej części Szczecina.

Po niedokończonej inwestycji pozostał ogromny krater, na który przez dziesięciolecia nie było konkretnego pomysłu. Dolina służyła okolicznym mieszkańcom jako miejsce spacerów i wybieg dla psów. Plany za zagospodarowanie tego miejsca były różne - od terenu rekreacyjnego po osiedle mieszkaniowe. Żaden z nich nie został jednak zrealizowany.