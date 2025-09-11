Zaparkujesz za darmo pod magistratem. Są jednak pewne warunki

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-11 13:24

Ta zmiana z pewnością ucieszy zmotoryzowanych interesantów szczecińskiego magistratu. Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu pierwszego miejskiego parkingu rotacyjnego, który zaoferuje mieszkańcom 90 minut darmowego postoju. Nowy parking powstanie przy Urzędzie Miasta, a z bezpłatnych miejsc postojowych będzie mógł skorzystać każdy, kto pobierze bilet z parkomatu. To odpowiedź na problemy z parkowaniem w tej okolicy i ukłon w stronę mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe.

Parking przy urzędzie miasta

i

Autor: NiOL/ Materiały prasowe
Szczecin SE Google News

Darmowy parking rotacyjny - 90 minut za darmo

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, parking rotacyjny zostanie uruchomiony na ulicy Szymanowskiego, bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta od strony Jasnych Błoni. Będzie to ogólnodostępny, niestrzeżony parking, który umożliwi bezpłatny postój pojazdów do 90 minut w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Każdy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania raz dziennie Aby skorzystać z darmowego postoju, konieczne będzie pobranie biletu z parkomatu.

Niestrzeżony Parking Rotacyjny

i

Autor: NiOL/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Szczecinianin myślał, że ukradli mu samochód. Okazało się, że zapomniał, gdzie …

Kto skorzysta z nowego parkingu?

Jak podkreśla zastępca prezydenta Szczecina, Łukasz Kadłubowski, parking rotacyjny ma na celu zwiększenie dostępności miejsc postojowych w centrum miasta.

- To pierwszy miejski parking rotacyjny w Szczecinie – mówi Kadłubowski. - Wymuszona przez limit 90 minut rotacja sprawi, że więcej osób będzie mogło skorzystać z postoju przy Urzędzie Miasta i spokojnie załatwić swoje sprawy.

Przekroczenie czasu się nie opłaci

Regulamin parkingu rotacyjnego przewiduje opłatę dodatkową za przekroczenie limitu czasu lub postój bez ważnego biletu w wysokości 200 zł za dobę. Limit 90 minut nie będzie obowiązywać 2 maja, 24 i 31 grudnia. Zarządcą parkingu będzie miejska spółka z o.o: Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie parking liczy 17 zastrzeżonych miejsc postojowych.

Sonda
Parkowanie w Szczecinie...

Polecany artykuł:

Zaparkował jak gamoń, spotkała go niemiła niespodzianka. Internet pęka ze śmiec…
Mistrz parkowania w centrum Szczecina. Spotkała go niecodzienna kara
15 zdjęć
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JASNE BŁONIA SZCZECIN
PARKING
PARKING SZCZECIN
URZĄD MIASTA