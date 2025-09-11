Zaparkujesz za darmo pod magistratem. Są jednak pewne warunki

Darmowy parking rotacyjny - 90 minut za darmo

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, parking rotacyjny zostanie uruchomiony na ulicy Szymanowskiego, bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta od strony Jasnych Błoni. Będzie to ogólnodostępny, niestrzeżony parking, który umożliwi bezpłatny postój pojazdów do 90 minut w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Każdy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania raz dziennie Aby skorzystać z darmowego postoju, konieczne będzie pobranie biletu z parkomatu.

i Autor: NiOL/ Materiały prasowe

Kto skorzysta z nowego parkingu?

Jak podkreśla zastępca prezydenta Szczecina, Łukasz Kadłubowski, parking rotacyjny ma na celu zwiększenie dostępności miejsc postojowych w centrum miasta.

- To pierwszy miejski parking rotacyjny w Szczecinie – mówi Kadłubowski. - Wymuszona przez limit 90 minut rotacja sprawi, że więcej osób będzie mogło skorzystać z postoju przy Urzędzie Miasta i spokojnie załatwić swoje sprawy.

Przekroczenie czasu się nie opłaci

Regulamin parkingu rotacyjnego przewiduje opłatę dodatkową za przekroczenie limitu czasu lub postój bez ważnego biletu w wysokości 200 zł za dobę. Limit 90 minut nie będzie obowiązywać 2 maja, 24 i 31 grudnia. Zarządcą parkingu będzie miejska spółka z o.o: Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie parking liczy 17 zastrzeżonych miejsc postojowych.

