Pięciu chętnych na realizację trzeciego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina

W grę wchodzą ogromne pieniądze. Koszt inwestycji liczony jest w miliardach złotych.

- Ceny proponowane przez wykonawców wahają się od 4,92 do 8,52 mld zł - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Oferty będą teraz weryfikowane i oceniane, by wybrać najkorzystniejszą. W maju poznaliśmy propozycje wykonawców na realizacją pozostałych dwóch odcinków ZOS (Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police).

Postępowanie na wybór wykonawcy odcinka Police - Goleniów ruszyło w grudniu ubiegłego roku wraz z pozostałymi dwoma odcinkami. Zainteresowanie firm było ogromne, o czym świadczy ponad 1380 pytań ze strony potencjalnych wykonawców. Jak informuje GDDKiA, kolejnym etapem jest badanie i weryfikacja złożonych ofert. Kryteriami oceny będzie nie tylko cena (60 proc.), ale również przedłużenie okresu gwarancji na wyposażenie tunelu (20 proc.), obiekty mostowe (10 proc.) i konstrukcje oporowe (10 proc.).

- Termin zakończenia procedur jest uzależniony również od tego, czy oferenci skorzystają z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Postępowania przetargowe będą także podlegały standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Finałem będzie podpisanie umowy, które jest planowane w IV kwartale tego roku.

W marcu 2025 r. GDDKiA uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Obecnie trwają procedury odszkodowawcze za nieruchomości niezbędne pod budowę drogi.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Jak podkreśla GDDKiA, dla odcinka Police - Goleniów, ze względu na konieczność wydrążenia tunelu pod Odrą o długości 5 km, termin realizacji prac budowlanych będzie znacząco dłuższy niż dla standardowych odcinków drogowych. Zakończenie prac planowane jest dopiero w 2033 roku. Wcześniej, bo już na przełomie 2028 i 2029 roku, kierowcy będą mogli skorzystać z odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police.

5-kilometrowy tunel pod Odrą

Odcinek Police - Goleniów będzie miał długość 23,4 km, z czego aż 5 km stanowić będzie tunel drogowy pod Odrą. Obiekt ten będzie zlokalizowany na północ od Polic. Każda z dwóch jezdni drogi ekspresowej S6 będzie poprowadzona osobnym tunelem drążonym maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu wyniesie niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie poprowadzona na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość około 600 m.

Inwestycja obejmie również budowę dwóch węzłów drogowych i rozbudowę jednego, budowę 22 obiektów mostowych, w tym ośmiu nad ciekami wodnymi. Powstaną też dwa duże górne przejścia dla zwierząt oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych między węzłami Modrzewie i Goleniów Północ.

Zachodnia Obwodnica Szczecina odciąży miasto i skróci dojazd do Polic

Zachodnia Obwodnica Szczecina ma odciążyć obecny przebieg autostrady A6, drogi ekspresowej S3 i S6 omijających miasto od południa oraz wschodu. W okresie letnim, ze względu na duże natężenie ruchu, na istniejącej trasie tworzą się korki. Nowa droga ekspresowa S6 domknie ring wokół stolicy województwa zachodniopomorskiego, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Inwestycja będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znaczna część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa ZOS przewidziana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin Pytanie 1 z 10 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym? 40 km/h 50 km/h 60 km/h Następne pytanie