Są chętni na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Kilkanaście firm stanęło do przetargu

Jak przekazał Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA, wpłynęło w przetargu łącznie kilkanaście ofert od krajowych i zagranicznych firm, w tym od przedsiębiorstwa z Chin oraz hiszpańskiej grupy budowlano-przemysłowej. Najtańsza oferta na odcinek Kołbaskowo – Dołuje opiewa na niespełna 672 mln zł, a na odcinek Dołuje – Police na blisko 529 mln zł.

Kto zbuduje Zachodnią Obwodnicę Szczecina? Kilkunastu chętnych

Odcinek Kołbaskowo – Dołuje chce budować dziesięć firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia, proponując kwotę 671,6 mln zł. Najdroższa oferta, na kwotę 1 mld 29,8 mln zł, pochodzi od firmy Strabag z Pruszkowa. Z kolei odcinek Dołuje – Police wzbudził zainteresowanie dziewięciu podmiotów, a najniższą cenę zaproponowało również przedsiębiorstwo Intercor (528,9 mln zł). Najwyższa kwota znalazła się w ofercie złożonej przez Mostostal Warszawa (842 mln zł).

GDDKiA weryfikuje oferty na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie GDDKiA przystąpiła do weryfikacji i oceny złożonych ofert, aby wybrać najkorzystniejsze dla każdego z odcinków. Jak zaznaczył Mateusz Grzeszczuk, termin zakończenia procedur zależy od tego, czy oferenci skorzystają z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Planowane podpisanie umów z wykonawcami ma nastąpić w IV kwartale tego roku.

Zachodnia Obwodnica Szczecina – kluczowa inwestycja dla regionu

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina to strategiczna inwestycja, która znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Dla mieszkańców powiatu polickiego podróż nad morze skróci się o ok. 35 km. Co więcej, ruch tranzytowy, w tym ciężkich samochodów jadących m.in. do zakładów chemicznych, zostanie wyprowadzony z centrum Szczecina.

Parametry techniczne Zachodniej Obwodnicy Szczecina

ZOS podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne:

Kołbaskowo - Dołuje (13,6 km) – zaplanowano dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych.

Dołuje - Police (11,9 km) – obejmuje dwa węzły, 14 obiektów mostowych oraz budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych.

Police - Goleniów (23,4 km) – najtrudniejszą częścią będzie 5-kilometrowy tunel pod Odrą.

Zgodnie z planami, odcinki Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police mają być gotowe na przełomie 2028 i 2029 r. Odcinek Police – Goleniów ma zostać zrealizowany do 2033 r.

