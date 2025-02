Autor:

Budowa trzeciego etapu Trasy Północnej to największa drogowa inwestycja w północnej części Szczecina, która ułatwi wjazd do miasta od strony Polic i przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Jest to przedłużenie istniejącej arterii, która rozpoczyna się przy ul. Przyjaciół Żołnierza i kończy przy ul. Łącznej. Brakujący odcinek do ul. Szosa Polska będzie miał około 3 kilometrów długości.

Ze złożonych w przetargu ofert miasto wybrało jako wykonawcę spółkę Strabag, która zaoferowała za swoje usługi 189,7 mln zł.

Nowy odcinek Trasy Północnej powinien być gotowy pod koniec 2027 r.

Drugim etapem inwestycji, będzie budowa łącznika do obwodnicy Polic. W tym przypadku wykonawca również będzie miał dwa i pół roku.

- W trakcie weryfikacji znajdują się oferty w ramach przetargu na wyodrębnioną część projektu „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ" - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Ta część projektu obejmuje budowę drogi do obsługi terenów inwestycyjnych na Skolwinie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie