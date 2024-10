To byłaby prawdziwa atrakcja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wniosek ten dotyczy wszystkich trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 48,9 km, z tunelem pod Odrą o długości 5 kilometrów, który po wybudowaniu będzie najdłuższym takim obiektem w Polsce.

Przetarg na realizację tej trasy, po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń, powinien być ogłoszony w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

- Zachodnia Obwodnica Szczecina to przełomowa inwestycja, na którą miasto czeka od dekad. Dziś robimy milowy krok w tej sprawie - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Skala tego przedsięwzięcia jest naprawdę ogromna, blisko 50 kilometrów drogi ekspresowej, w tym najdłuższy tunel w Polsce, o długości 5 kilometrów, będzie to tunel dwunawowy, w każdej nawie będzie dwupasmowa jezdnia.

Jak dodaje Arkadiusz Marchewka, budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina to "nie tylko nowe kilometry asfaltu".

- To koniec tranzytu przez centrum miasta, to skrócenie drogi na wybrzeże, to lepsza jakość życia dla mieszkańców - dodaje wiceminister.

Pozwolenia na budowę i przejęcie nieruchomości pod drogę

Decyzja ZRID umożliwi przyszłemu wykonawcy rozpoczęcie budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Zostaną w niej również zatwierdzone granice terenu pod budowę trasy.

- Wszyscy właściciele nieruchomości, które mają zostać przejęte pod drogę, zostaną poinformowani przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków) - najpierw o wszczęciu postępowania, a następnie o wydaniu decyzji ZRID, po której ruszy procedura odszkodowawcza prowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Ring wokół Szczecina

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijający Szczecin od południa oraz wschodu.

- W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, tworzą się na nim spowolnienia i zatory drogowe - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Nowa droga będzie miała również szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie.

Dzięki budowie drogi S6 z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina przewidziana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku).

5-kilometrowy tunel pod Odrą

Kluczowym element inwestycji jest tunel o długości 5 km, który przetnie Odrę na północ od Polic. Będzie to dwururowy obiekt drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

- Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła 14,85 m, grubość obudowy 60 cm - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. - Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły również do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Trzy odcinki realizacyjne

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne.

Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km)

Odcinek ten rozpocznie się na połączeniu z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 (przetarg na realizację tej inwestycji ogłosiliśmy w ubiegłym tygodniu). Tu ZOS, poprzez węzeł Siadło Górne, włączy się w układ drogowy nowego węzła Szczecin Zachód na autostradzie A6. Trasa przetnie następnie wiaduktem linie kolejową Berlin – Szczecin. Dalej droga będzie biegła w kierunku północnym, od wschodu omijając m. Będargowo. Za tą miejscowością będzie się znajdował węzeł drogowy Będargowo. Następnie S6 będzie przecinała linię kolejową Szczecin – Stobno Szczecińskie (będzie tu estakada o długości 284 m – najdłuższy obiekt mostowy na całej ZOS). S6 między Dołujami i Skarbimierzycami przetnie obecną DK10. Węzeł drogowy Dołuje powstanie około 900 m na północ od DK10 i będzie łączył S6 z obwodnicą Mierzyna w ciągu DK10, która będzie budowana równolegle z ZOS przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Wzdłuż S6 powstanie też łącznik do obecnego przebiegu DK10. Dalej S6 będzie omijać Wołczkowo (w pobliżu tej miejscowości będzie kończył się pierwszy odcinek realizacyjny ZOS).

Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych, w tym 8 przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również obwód utrzymania drogi przy węźle Siadło Górne.

Dołuje – Police (11,9 km)

Odcinek ten rozpocznie się na wschód od m. Wołczkowo. Nowa trasa przetnie następnie drogę powiatową Wołczkowo – Dobra. Węzeł drogowy Dobra będzie zrealizowany w nowej lokalizacji i będzie łączył S6 od wschodu z przewidzianą do realizacji przez gminę Dobra obwodnicą Wołczkowa, a od Zachodu z ul. Dereszową i przez nią z istniejącą drogą powiatową. Dalej nowa S6 będzie przechodziła między miejscowościami Sławoszewo i Bartoszewo. Na południe od tej pierwszej miejscowości będzie zlokalizowane Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Sławoszewo, na którym będą parkingi i toalety. Przebieg S6 będzie zmieniał się na kierunek wschodni. Trasa będzie wchodziła w tereny leśne, gdzie przewidziano realizację aż czterech górnych przejść dla zwierząt. Droga ekspresowa S6 na południe od Tanowa przetnie DW115, a następnie na wschód od tej miejscowości DW114. Na połączeniu z DW114 powstanie węzeł drogowy Tanowo. Następnie trasa drogi ekspresowej będzie prowadziła na północ od m. Trzeszczyn. Tu też będzie się kończył drugi odcinek realizacyjny ZOS.

W ramach tego odcinka powstaną dwa węzły drogowe i 14 obiektów mostowych, w tym cztery górne przejścia dla zwierząt i pięć dolnych.

Police – Goleniów (23,4 km)

Odcinek rozpocznie się około 1,5 km na zachód od węzła drogowego Police, który powstanie na połączeniu z ulicami Kuźnicką oraz Piotra i Pawła (prowadzącymi do Zakładów Chemicznych), a także od strony południowej z DW114 i realizowaną obecnie przez gminę Police obwodnicą. Przy węźle będzie zlokalizowany obwód drogowy wraz z centrum zarządzania tunelem. Tuż za węzłem rozpocznie się wlot do tunelu drogowego przechodzącego pod instalacjami Zakładów Chemicznych, liniami kolejowymi, DW114, terenami portu Police i nurtem Odry. Wylot zlokalizowany będzie około 500 m od wschodniego brzegu Odry. S6 po wyjściu na poziom terenu będzie biegła w kierunku m. Święta, omijając tę miejscowość od północy. Dalej droga będzie prowadziła w kierunku wschodnim, przechodząc na północ od m. Modrzewie, gdzie będzie zlokalizowany węzeł drogowy na skrzyżowaniu z DW111. Około 2,4 km na wschód od węzła drogowego Modrzewie powstanie MOP Bolesławice, na którym oprócz parkingów i toalet przewidziano rezerwę terenu pod budowę stacji paliw i restauracji. Trasa połączy się z istniejącymi drogami ekspresowymi S3 i S6 na węźle Goleniów Północ, który zostanie rozbudowany o relacje w kierunku nowej S6.

Inwestycja będzie obejmowała budowę dwóch węzłów drogowych i rozbudowę jednego, budowę 22 obiektów mostowych, w tym aż ośmiu nad ciekami wodnymi. Ich przyczółki będą rozstawione szerzej, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń wzdłuż cieku na przejście dla zwierząt. Powstaną również dwa duże górne przejścia dla zwierząt.

Pierwsze koncepcje pojawiły się ponad 30 lat temu

Koncepcja budowy drogi, która od północy i zachodu ominie Szczecin wraz z przeprawą przez Odrę, pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W latach 90. przygotowano pierwsze koncepcje przebiegu trasy. Od 2007 roku samorządy lokalne wraz z Samorządem Województwa przygotowywały dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej i następnie prowadziły trwający kilka lat proces uzyskiwania tej decyzji. W 2015 roku Zachodnia Obwodnica Szczecina została wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych jako przebieg drogi ekspresowej S6. W grudniu 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał ostateczną decyzję środowiskową, w której został wyznaczony przebieg tej inwestycji. Następnie proces przygotowawczy prowadziła już GDDKiA.

- W 2018 roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie Koncepcji programowej wraz z badaniami podłoża - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Kompletną dokumentację, która kosztowała 24 mln zł, otrzymaliśmy w 2021 roku. Na jej potrzeby wykonano szeroki zakres badań podłoża – w tym wiercenia na głębokość 90 m na przebiegu tunelu pod Odrą. Opracowana wówczas dokumentacja ustaliła podstawowe rozwiązania projektowe i określiła ostateczną długość tunelu pod Odrą na 5 km, co pozwoliło na uniknięcie kolizji z obszarem i instalacjami Zakładów Chemicznych w Policach.

W 2022 roku ruszył dalszy etap prac projektowych – przygotowanie projektu budowlanego. Prace były już prowadzone w podziale na poszczególne odcinki realizacyjne. Łączny koszt tych prac sięgnął 60 mln zł. Opracowana została szczegółowa dokumentacja projektowa wraz z raportami do ponownej oceny oddziaływania na środowisko. W toku tych prac szczególną uwagę zwracaliśmy na wybór optymalnych rozwiązań projektowych, zwłaszcza dla obiektów inżynierskich, w tym tunelu pod Odrą. Łącznie podczas prowadzonych w ostatnich latach prac projektowych wykonano 63 km wierceń i 22 km sondowań na głębokości od 3 do 90 m. W tym roku dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana, co umożliwiło złożenie wniosku o decyzję ZRID.

