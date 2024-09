Inwestycje drogowe

To będzie wstęp do Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Ważna inwestycja drogowa coraz bliżej

To w sumie nie jedna, lecz trzy inwestycje, które nie tylko ułatwią dojazd ze Szczecina do autostrady A6, ale będą też wstępem do Zachodniej Obwodnicy Szczecina, na którą czeka wielu mieszkańców miasta i regionu. Ogłoszono przetarg na budowę drugiego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic, obwodnicy Kołbaskowa i nowej infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6. Powstaną nie tylko nowe drogi, ale także zupełnie nowy węzeł na autostradzie A6