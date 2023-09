Koniec ważnej inwestycji

Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina. Szybko, bez korków i pół roku przed terminem

Wjeżdżając do Szczecina od strony Kołbaskowa, kierowcy musieli dotychczas pokonywać "wąskie gardło" w Przecławiu i Warzymicach, gdzie często tworzyły się korki. Mieszkańcy tych miejscowości również nie mieli łatwego życia z powodu wzmożonego ruchu tuż pod ich oknami. Sytuacja uległa zmianie z chwilą oddania do użytku obwodnicy tych miejscowości. Droga o długości niewiele ponad 4 kilometrów na dobre zmieniła wjazd do Szczecina.