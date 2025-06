Tropikalny upał zaleje Polskę, a potem stanie się coś strasznego. Śpieszmy się korzystać z ładnej pogody

Konkretny upał wreszcie dotrze do Polski. Wygląda na to, że czekają nas godziny z latem z prawdziwego zdarzenia. Niestety, z najnowszej prognozy ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyłaniają się również niepożądane szczegóły. Wygląda na to, że ładna pogoda będzie tylko fazą przejściową. Synoptyk z IMGW przekazał wymowne wnioski.

