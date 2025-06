Na Facebooku pojawił się profil łudząco przypominający strony szczecińskiej komunikacji miejskiej. W poście, który wyświetla się użytkownikom jako sponsorowany, widnieje zachęta do założenia karty aglomeracyjnej za 8,99 zł i kliknięcia w link. Wszystko rzekomo z okazji 25-lecia ZDiTM, gdzie wyjątkową ofertą ma być 6 miesięcy darmowych przejazdów komunikacją miejską. Kolejnym elementem zachęcającym do kupna "okazyjnych" kart jest ich limitowana ilość.

Wiarygodności mają dodać komentarze zadowolonych użytkowników. Podejrzane są jednak ich imiona i nazwiska, które brzmią dość egzotycznie: Poppy Jackson, Lucy Wong, Alice Turner czy Giuditta Maffia. To już jest jasny sygnał, że możemy mieć do czynienia z oszustwem.

Atrakcyjna oferta? To oszustwo!

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego dementuje informacje i ostrzega, by uważać na wszelkie próby podszywania się pod miejskie spółki komunikacyjne.

- ZDiTM informuje, że profil jest fałszywy i wszystkie informacje dotyczące komunikacji miejskiej są nieprawdziwe - tłumaczy Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

To nie pierwszy taki przypadek, gdy ZDiTM znalazł się na celowniku oszustów. Do podobnej sytuacji doszło w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas oszuści oferowali możliwość otrzymania darmowej "karty jubileuszowej" uprawniającej do półrocznych darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Jak działają oszuści? Uważaj na linki!

Kliknięcie w link może spowodować, że na naszym telefonie lub komputerze zostanie zainstalowana aplikacja, która może pozbawić nas pieniędzy z konta bankowego. Oszuści często wykorzystują socjotechniki, aby nakłonić użytkowników do podjęcia niebezpiecznych działań.

