W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się posty sponsorowane, które informują o możliwości otrzymania jednej z 500 "kart jubileuszowych szczecińskiej komunikacji miejskiej". Na zdjęciach widnieją szczecińskie tramwaje i autobusy, a także Szczecińska Karta Aglomeracyjna, która uprawnia do bezpłatnych przejazdów. Pod postem widnieją również komentarze "zadowolonych zwycięzców" wraz ze zdjęciami otrzymanej karty. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo wiarygodnie. Niestety jest to oszustwo.

We wpisie znajduje się link do strony internetowej, na której znajduje się logo Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica i ankieta. Adres witryny nie ma nic wspólnego ani z SPA Klonowica, ani z ZDiTM.

Poza tym facebookowy profil, który oferuje "darmowe" karty, ma zaledwie kilku obserwujących, a komentujący mają w większości "egzotyczne" imiona i nazwiska.

Nie klikaj, bo wyłudzą twoje dane!

Jest to klasyczny przykład podszywania się pod znane firmy i instytucje, celem wyłudzenia danych.

- Potwierdzam, słyszeliśmy o takich informacjach, jednak nie mamy z tym nic wspólnego - tłumaczy Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ostrzeżenie o próbie oszustwa pojawiło się już na stronie internetowej ZDiTM.

To nie pierwszy taki przypadek. Podszywanie się pod popularne marki, zaufane instytucje, serwisy sprzedażowe lub banki to praktyka często stosowana przez przestępców, dlatego przed kliknięciem w link w mediach społecznościowych zawsze należy zachować środki ostrożności, by nie paść ofiarą oszustwa.

