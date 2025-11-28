MTV - Co wiesz o tej kultowej stacji?

Od kultowych teledysków, przez reality show, aż po niezapomniane występy na żywo — MTV było czymś więcej niż tylko kanałem muzycznym. To był styl życia, bunt i lustro popkultury. Czy pamiętasz, jak to wszystko się zaczęło? Kto szokował, kto bawił, a kto wkurzał? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy naprawdę dorastałeś z MTV!

Rozwiąż quiz i wróć do czasów, gdy muzyka miała twarz telewizji!

Quiz. MTV przechodzi do historii. Co wiesz o kultowej stacji? Pytanie 1 z 15 W którym roku MTV rozpoczęło nadawanie? 1983 1979 1985 1981 Następne pytanie

