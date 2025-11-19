Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Hasła z krzyżówek. Uważaj, o pomyłkę jest naprawdę łatwo!
2025-11-19 4:00
Jesteś mistrzem w rozwiązywaniu krzyżówek? Myślisz, że znasz wszystkie popularne hasła? Ten quiz wystawi Twoją wiedzę na prawdziwą próbę! Przygotuj się na podchwytliwe pytania i hasła, w których o pomyłkę jest naprawdę łatwo. Sprawdź, czy potrafisz odróżnić niuanse i uniknąć pułapek. Zmierz się z wyzwaniem i udowodnij, że jesteś prawdziwym ekspertem od krzyżówek!