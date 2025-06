„Wolin z rybą na talerzu”. Festyn pełen atrakcji i smaków

Niemcy krytykują: Bałtyk zawiódł ich po całości. "To niedopuszczalne"

Jezioro Dąbie pod specjalnym nadzorem. Sondy zadbają o bezpieczeństwo i zbadają czystość wody. Co z zakazem kąpieli?

Smak, tradycja i edukacja – promocja rybołówstwa i zdrowego stylu życia

Gospodarzem wydarzenia jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków, we współpracy ze Zrzeszeniem Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie. Festyn odbywa się w ramach kampanii „Wolin z rybą na talerzu”, promującej lokalne rybołówstwo, zdrowe odżywianie i bogactwo naturalne zachodniopomorskich wód.

Organizatorzy od lat z powodzeniem łączą promocję rybnych specjałów z edukacją – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jak podkreślają, głównym celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości na temat wartości odżywczych ryb oraz wspieranie lokalnych rybaków i producentów.

Rodzinna zabawa i rybne przysmaki – atrakcji nie zabraknie

Tegoroczna edycja festynu to nie tylko kulinarna uczta, ale także multimedialna strefa, quizy, porady dietetyków i mnóstwo dobrej zabawy. „Wolin z rybą na talerzu” to również uroczysta inauguracja Multimedialnych Lekcji Biologii – programu edukacyjnego dla uczniów klas IV–VIII, realizowanego od maja do końca bieżącego roku w szkołach województwa zachodniopomorskiego.

Wśród przygotowanych na festyn przestrzeni znajdą się strefy, w których na uczestników czekają różne atrakcje:

Strefa Multimedialna – z wykorzystaniem VR, ekranów i słuchawek, przybliży podwodny świat ryb z Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego.

Strefa Gadżetów – quizy wiedzy i nagrody dla dużych i małych.

Strefa Rybnych Degustacji – możliwość spróbowania potraw z ryb, pochodzących z lokalnych połowów.

Strefa Zdrowej Diety – porady dietetyczne i analiza składu ciała.

Strefa Zabaw „Rybki Wolinki” – kreatywne animacje, warsztaty i gry dla najmłodszych.

Wakacyjna Scena Rybna – koncerty, spotkania tematyczne i konkursy.

Strefa Mediów Lokalnych – relacje na żywo, wywiady i podsumowania z festynu.

Harmonogram festynu „Wolin z rybą na talerzu” – 21 czerwca 2025

Organizatorzy przygotowali bogaty program, który z pewnością zadowoli każdego uczestnika. Oto szczegółowy harmonogram wydarzenia:

10:00 – Oficjalne rozpoczęcie festynu

10:15 – Koncert zespołu szantowego IGACKI BAND (cz. 1)

10:45 – Powitanie rybaków (Jacek Kowalczyk, Paweł Kuźmicki)

11:00 – Pokaz kulinarny Mariusza Siwaka (cz. 1)

11:30 – Konkursy z nagrodami / „Rzut dorszem” / Start turnieju piłkarskiego

12:00 – IGACKI BAND (cz. 2)

12:30 – Wykład prof. Adama Tańskiego: „Jak rozmnażają się ryby?”

12:50 – Animacje i zabawy dla dzieci

13:05 – Rozmowa z Dietetykiem

13:15 – Finał turnieju piłkarskiego i wręczenie nagród

13:45 – Koncert zespołu Alex Marek (cz. 1)

14:15 – Animacje dla najmłodszych

14:30 – Rozmowa z przedstawicielem Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków

14:35 – Pokaz kulinarny Mariusza Siwaka (cz. 2)

15:05 – Koncert zespołu Alex Marek (cz. 2)

15:35 – Konkursy / Rzut dorszem

16:00 – Zakończenie festynu

Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Organizatorzy informują, że podczas wydarzenia nie będzie prowadzona sprzedaż świeżych ryb. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku i na stronie internetowej www.wolinzrybanatalerzu.pl.

Kampania edukacyjno-promocyjna "Wolin z rybą na talerzu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027".

i Autor: mat. prasowe Wolin z rybą na talerzu

Artykuł sponsorowany