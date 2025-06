Czworo dzieci w szpitalu, poszkodowanych znacznie więcej! To przez głupi żart jednego z uczniów?

Od 12 czerwca na tafli jeziora Dąbie pojawią się dwie pływające boje wyposażone w zaawansowane sondy do pomiaru jakości wody. Urządzenia będą monitorować jezioro przez 24 godziny na dobę, przesyłając dane do rejestratora, gdzie będą gromadzone, analizowane i przetwarzane w wykresy. Zasilanie solarne zapewni ciągłą pracę urządzeń, co pozwoli na nieprzerwany monitoring.

- Mamy nadzieję, że tego rodzaju rozwiązanie pomoże nam nie tylko na bieżąco badać jakość wody w tym miejscu, co pozytywnie wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo korzystających z kąpieliska mieszkańców, ale również, docelowo, wskazać źródło powtarzających się zanieczyszczeń – mówi Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

Zakaz kąpieli na Dąbiu – kiedy zostanie zniesiony?

Przypomnijmy, że od 1 czerwca do odwołania obowiązuje zakaz kąpieli na kąpielisku Dąbie. W tym czasie prowadzone są intensywne badania jakości wody, które – w przypadku uzyskania pozytywnych wyników – pozwolą na udostępnienie kąpieliska w pełnym zakresie od 15 czerwca. Wtedy również rozpocznie się sezon na kąpieliskach Dziewoklicz i Głębokie.

Obecnie wejście i korzystanie z całej infrastruktury wokół kąpieliska Dąbie jest bezpłatne. Mieszkańcy Szczecina w oczekiwaniu na wyniki badań i możliwość bezpiecznego korzystania z uroków jeziora, mogą korzystać z miejsc do wypoczynku i rekreacji, a także podziwiać z brzegu panoramę miasta.

Natychmiastowa reakcja na nieprawidłowości

Badania prowadzone za pomocą pływających boi pozwolą na natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się nieprawidłowych parametrów wody. Dzięki temu, władze miasta będą mogły szybko podjąć odpowiednie kroki w celu usunięcia zanieczyszczeń i zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się.

