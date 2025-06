Mieszkańcy Pomorza Zachodniego masowo ruszyli do urn. W tych gminach frekwencja przekroczyła 80 procent

Wodociąg z 1900 roku do wymiany. Będą utrudnienia w centrum miasta

Jak poinformowała Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu, kąpielisko w Dąbiu zostało otwarte, ale obowiązuje na nim zakaz kąpieli. Powodem są kwestie formalne związane z badaniem wody.

- Chodzi tutaj o kwestie formalne, ponieważ potrzebujemy dwóch tygodni na gruntowne zbadanie wody - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska w rozmowie z Radiem Szczecin. - W związku z tym kąpielisko musi być otwarte, ale jest zakaz kąpieli.

Woda jest badana przede wszystkim pod kątem mikrobiologicznym. Badania mają wykazać, czy w wodzie znajdują się m.in. bakterie E.Coli i enterokoki, które mogą być groźne dla zdrowia.

Póki co, odwiedzający kąpielisko w Dąbiu, mogą cieszyć się pięknymi widokami. Z plaży można podziwiać wody jeziora i panoramę miasta. Do dyspozycji mieszkańców są również place zabaw i miejsca do wypoczynku.

Już wkrótce, bo za dwa tygodnie, otwarte zostaną pozostałe szczecińskie kąpieliska, czyli Głębokie i Dziewoklicz. Aktualnie z wodnych szaleństw pod gołym niebem można korzystać na "Arkonce" oraz w "Fabryce Wody".

Aktualne informacje dotyczące dostępności kąpielisk można śledzić w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem sk.gis.gov.pl.

Pływasz jak ryba w wodzie? Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na ratownika wodnego! [QUIZ] Pytanie 1 z 16 Skacząc do nieznanej wody, wybierasz skok na główkę, ale płytko na lekko ugięte nogi z osłoniętą twarzą na tzw. "deskę' Następne pytanie