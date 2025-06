Duże ułatwienie dla lekarzy. To pierwsze takie urządzenia w Polsce. Czy to koniec ołowianych fartuchów?

Polskie plaże coraz lepsze – nad Bałtykiem jak nad Adriatykiem

Nie trzeba już lecieć do Grecji czy Hiszpanii, by cieszyć się białym piaskiem, szeroką plażą i czystą wodą. Z roku na rok kurorty nad Bałtykiem przechodzą metamorfozę – inwestują w infrastrukturę, dbają o czystość, oferują liczne atrakcje dla rodzin, seniorów i młodzieży.

Co więcej, dzięki programom czystości i europejskim certyfikatom wiele z nich może poszczycić się Błękitną Flagą, prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym najczystszym i najlepiej zorganizowanym kąpieliskom. To już nie tylko molo w Sopocie czy deptak w Międzyzdrojach przyciąga turystów – coraz częściej są to mniej znane, ale niezwykle malownicze miejsca.

Świnoujście – plaża roku według AI i turystów

Choć Polska ma ponad 500 kilometrów linii brzegowej, tylko jedna plaża została uznana za absolutny wakacyjny ideał. Sztuczna inteligencja przeanalizowała opinie turystów, dostępność atrakcji oraz walory przyrodnicze i wskazała miejsce, które zachwyca nie tylko zdjęciami, ale i atmosferą.

Mowa o plaży w Świnoujściu, która m.in. w 2024 roku została uznana za najlepszą w Polsce w prestiżowym rankingu magazynu Travelist, zdobywając tytuł "Plaży Roku" już jedenasty raz z rzędu. Świnoujska plaża zdobyła również pierwsze miejsce w kategorii "Najlepsza INSTAplaża", co świadczy o jej niezwykłej fotogeniczności i popularności w mediach społecznościowych.

Plaża w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Dlaczego warto wybrać Świnoujście na wakacje?

Plaża w Świnoujściu to istny gigant - możesz rozłożyć parawan bez wciskania się między innych plażowiczów, co dla wielu jest bardzo istotnym aspektem. Co więcej, piasek jest drobny i jasny, tym samym idealny do spacerów boso i zabaw z dziećmi. Dodatkowo dzięki płytkiemu zejściu i specyficznemu położeniu geograficznemu, temperatura wody w Świnoujściu latem bywa najwyższa spośród wszystkich polskich kąpielisk! Kierowców natomiast może ucieszyć fakt, iż aktualnie dojazd do Świnoujścia jest o wiele łatwiejszy niż kilka lat temu. Od czerwca 2023 roku działa bowiem długo wyczekiwany tunel pod Świną, który połączył miasto z lądem bez konieczności korzystania z promów.

Gdzie na wakacje 2025? AI proponuje

Zachodnie wybrzeże Bałtyku coraz mocniej konkuruje z południem Europy – i nie chodzi tylko o ceny, ale też o jakość wypoczynku. Świnoujście to doskonały przykład na to, że wakacje marzeń można spędzić także w Polsce – z rodziną, z przyjaciółmi albo solo. A skoro AI właśnie to miejsce uznała za najlepsze, może warto jej zaufać?