Więcej połączeń kolejowych nad morze. O jedno z nich podróżni apelowali od lat

Głębokie odwierty na wyspie w centrum miasta. To nie były poszukiwania ropy naftowej

Duże ułatwienie dla lekarzy. To pierwsze takie urządzenia w Polsce. Czy to koniec ołowianych fartuchów?

Nie musisz lecieć do Grecji. AI wskazała polską plażę, która wygląda jak z folderu biura podróży

Spis treści

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił w środę, 12 czerwca letni rozkład jazdy, który z pewnością ucieszy wszystkich planujących wakacje nad Bałtykiem. Najwięcej połączeń zaplanowano do Międzyzdrojów i Świnoujścia, Kołobrzegu, Mielna i Darłowa.

Nowe połączenia i godziny odjazdów

Najbardziej „zagęszczony” został rozkład jazdy na trasie Szczecin – Świnoujście, przez Międzyzdroje. W wakacyjne weekendy i święta będzie aż 38 połączeń (19 par pociągów), a w pozostałe dni 30 połączeń. "Pociągi weekendowe w większości kursować będą jako przyspieszone" – podkreślono w komunikacie urzędu marszałkowskiego. To oznacza, że podróż będzie jeszcze szybsza i bardziej komfortowa!

Długo oczekiwany wieczorny pociąg ze Świnoujścia

Prawdziwą nowością i odpowiedzią na liczne apele podróżnych będą późnowieczorne, codzienne pociągi o nazwie „Wiatrak”, których odjazdy ze Szczecina i ze Świnoujścia nastąpią po godz. 22:00. Premierowe kursy zaplanowano na 19 czerwca (20 czerwca nie pojadą, ale od soboty 21 czerwca będą jeździć przez całe wakacje). „Wiatrak” to oferta dla tych, którzy chcą spędzić cały dzień na plaży w nadmorskim kurorcie i wrócić do domu dopiero wieczorem. A wczasowiczom odpoczywającym nad Bałtykiem umożliwią dłuższe zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego.

Urząd marszałkowski zaznaczył, że pociąg „Wiatrak” odjeżdżający ze Szczecina Głównego do Świnoujścia o godz. 22:04 będzie skomunikowany z pociągiem IC Matejko z Krakowa, a na stacji Szczecin Dąbie z pociągiem IC Gryf z Olsztyna, IC Osterwa z Zakopanego oraz z EIC Chrobry z Warszawy.

Ciąg dalszy pod galerią zdjęć

Nowy rozkład PKP. Atrakcyjne połączenia kolejowe nad Bałtyk

Mieszkańcy Wielkopolski, ale też np. Choszczna i Stargardu w woj. zachodniopomorskim będą mogli szybko dotrzeć nad morze weekendowym pociągiem „Orkan” relacji Poznań – Świnoujście. Całą trasę ma on pokonać 3h 10 m. A ze Stargardu do Świnoujścia ma dojechać w półtorej godziny. To idealna opcja na szybki wypad nad morze!

Turyści z woj. lubuskiego i południowej części woj. zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z weekendowego pociągu „Karsibór” relacji Zielona Góra – Świnoujście. Będzie on omijał stację Szczecin Główny, co skróci czas przejazdu do 3h 50 m.

– Zachęcamy mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów odwiedzających nasz region do korzystania z wakacyjnej oferty regionalnego transportu kolejowego. Pociągiem podróżuje się wygodnie i bezpiecznie. Wszystkie nasze pociągi są klimatyzowane, zestawione z nowoczesnego, wygodnego i niskopodłogowego taboru – podkreślił w komunikacie urzędu marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na trasie Szczecin – Kołobrzeg, przez Goleniów, Nowogard, Gryfice i Trzebiatów, codziennie kursować będzie 10 par pociągów. Między Koszalinem a Kołobrzegiem zaplanowano 8 par pociągów. Przejazd będzie trwał ok. 40 minut. Do Kołobrzegu będzie można również szybko dojechać z Poznania. W rozkładzie wakacyjnym na weekendy znalazło się 7 par pociągów Regio, w tym dwie pary pociągów przyspieszonych: „Riwiera” i „Harpun”. W dni robocze kursować będzie 5 par pociągów.

Na trasę powróci także weekendowa, przyspieszona para pociągów „Rybitwa”, łącząca Kołobrzeg i Szczecinek z Bydgoszczą i Toruniem m.in. przez Białogard, Piłę i Nakło nad Notecią. Nowością będzie poranny pociąg z Koszalina do Bydgoszczy (odjazd z Koszalina o godz. 6:13, Bydgoszcz Gł. przyjazd godz. 10:09) oraz pociąg relacji Bydgoszcz Gł. – Kołobrzeg (odjazd z Bydgoszczy o 10:40, Kołobrzeg przyjazd godz. 14:34).

Od 14 czerwca do 14 września kursować mają też pociągi Koszalin – Mielno – Koszalin. W weekendy 13 par. W dni powszednie 10 par. Czas podróży nie przekroczy kwadransa.

Pociągami Regio będzie można dotrzeć również do Darłowa. Na stacji Sławno będą one skomunikowane z pociągami przyjeżdżającymi od strony Szczecina, Koszalina i Słupska. – W tegoroczne wakacje, poza pociągami relacji Sławno – Darłowo na trasę wyjadą także trzy pary weekendowych pociągów bezpośrednich relacji Słupsk – Darłowo – Słupsk – wyjaśniono w komunikacie.

Letni rozkład jazdy na polskich torach obowiązuje od 15 czerwca, ale poszczególne wakacyjne pociągi regionalne startują w różnych terminach, w drugiej połowie miesiąca. Szczegółowych informacji należy szukać na: www.portalpasazera.pl.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie