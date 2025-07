Rzucił psem o ziemię jak zabawką. Nowe informacje w sprawie 29-latka

Bez powodu rzucił psem o ziemię jak zabawką

Ten okrutny incydent wstrząsnął nie tylko mieszkańcami regionu, ale odbił się szerokim echem w całej Polsce. Na nagraniu, które obiegło media społecznościowe, widać jak mężczyzna bez powodu podnosi machającego ogonem psa i z impetem rzuca nim o jezdnię. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Internauci, poruszeni brutalnością tego czynu, szybko ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim Gracjan S., mieszkaniec Ognicy. Po opublikowaniu nagrania w sieci zawrzało. Internauci nie kryją oburzenia i potępiają bestialskie zachowanie 29-letniego mężczyzny. W komentarzach domagają się surowej kary dla sprawcy.

Gracjan S. został zatrzymany przez policję. Mundurowi ujawnili nową, kluczową informację w jego sprawie.

29-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem

Skandaliczne zachowanie nie ujdzie płazem 29-latkowi. Usłyszał on zarzut zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

- W związku z zatrzymaniem 29-letniego mężczyzny, który na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych podchodzi do leżącego psa, chwyta go, a następnie rzuca informujemy, że mieszkaniec powiatu gryfińskiego usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz zakaz przyjmowania i posiadania zwierząt domowych - poinformowała zachodniopomorska policja.

