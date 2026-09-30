Ponad 800 opinii. Gołębiewski Pobierowo zyskuje w ocenach

Hotel Gołębiewski Pobierowo

Na polskim rynku hotelarskim nie brakuje obiektów, które przyciągają uwagę nie tylko cenami, ale także liczbą atrakcji, standardem czy lokalizacją. Jednym z takich obiektów jest hotel Gołębiewski w Pobierowie. Luksusowy obiekt nad samym morzem robi wrażenie od momentu otwarcia, które miało miejsce 10 czerwca 2026 roku - Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Oczywiście, dla wielu turystów ważnym elementem przy wyborze miejsca na wypoczynek są nie tylko widoki czy wygląd pokoi, ale również opinie innych gości. To właśnie oceny w internecie często pozwalają sprawdzić, jak hotel jest odbierany przez osoby, które już miały okazję w nim nocować. Wizytówki Google są więc dobrym miejscem na to, aby sprawdzić co o danym miejscu myślą inni. Jak w tym segmencie wypada Gołębiewski Pobierowo?

Gołębiewski Pobierowo ma coraz lepsze opinie

Pierwsze miesiące funkcjonowania hotelu były dość burzliwe także w Google. W czerwcu, jeszcze wkrótce po otwarciu, na profilu obiektu widniały setki ocen, ale ich średnia nie była szczególnie wysoka - Hotel Gołębiewski w Pobierowie zbiera słabe oceny w sieci. Wszystko przed otwarciem. Kilka tygodni później, noty w sieci były nieco lepsze - na wizytówce Google pojawiła się średnia 3,9 gwiazdki - Hotel Gołębiewski w Pobierowie poprawia swoje notowania w Google. W sierpniu natomiast ocena podskoczyła do poziomu 4,3 gwiazdki - a jak jest teraz?

808 opinii i 4,4 gwiazdki w Google

Obecnie w Google widać już 4,4 gwiazdki przy 808 opiniach. To oznacza, że w ciągu kilku miesięcy liczba ocen zwiększyła się o setki, a średnia jest wyraźnie wyższa niż w pierwszych tygodniach działalności hotelu. Trzeba przy tym pamiętać, że ocena w Google jest średnią wszystkich widocznych tam recenzji. Nie pokazuje więc wyłącznie opinii osób, które odwiedziły hotel w ostatnich dniach czy tygodniach. Co jednak dokładnie piszą goście na wizytówce? Oto niektóre ze wpisów:

Byliśmy tu z mężem i córką 5 dni na początku sierpnia. Hotel na najwyższym poziomie, pokoje olbrzymie i czyściutkie. [...]

Właśnie wróciliśmy z weekendu z dziećmi. Z czystym sumieniem możemy polecić hotel. Pod względem atrakcji dla dzieci, to najlepsze miejsce w jakim byliśmy

Świetny hotel! Byłem i jestem naprawdę mega zadowolony. Piękne miejsce, super atmosfera, bardzo dobre jedzenie i mnóstwo atrakcji. Wszystko na wysokim poziomie.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]