Inwestycja za 48 milionów złotych. Drogowcy pomyśleli nawet o... żabach

Drogowa inwestycja z myślą o przyrodzie

Budowa nowych dróg często oznacza ingerencję w tereny, z których od lat korzystają dzikie zwierzęta. Tak jest również w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej, gdzie podczas przygotowań do inwestycji zidentyfikowano trasę migracji chronionych płazów.

Chodzi m.in. o żabę wodną oraz ropuchę szarą. Zwierzęta przemieszczają się przez ten teren w okresie swojej aktywności, dlatego projektanci musieli uwzględnić rozwiązania ograniczające ryzyko ich śmierci pod kołami samochodów.

– Inwestycje drogowe muszą uwzględniać nie tylko potrzeby kierowców i mieszkańców, ale również ochronę środowiska. W tym przypadku zastosowaliśmy rozwiązania pozwalające zachować ciągłość migracji płazów i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Specjalne płotki zatrzymują płazy

W ramach prac wykonano specjalne bariery ochronne. Ich zadaniem jest uniemożliwienie płazom bezpośredniego wejścia na drogę.

Działają w prosty sposób. Zwierzęta, które dotrą do ogrodzenia, nie mogą przedostać się na jezdnię. Zamiast tego przemieszczają się wzdłuż bariery, aż trafiają do odpowiedniego przepustu, którym mogą bezpiecznie pokonać przeszkodę.

– To rozwiązanie stosowane wszędzie tam, gdzie trasy migracyjne zwierząt przecinają się z nową infrastrukturą drogową. Dzięki barierom ograniczamy ryzyko kolizji i chronimy lokalne siedliska cennych gatunków – wyjaśnia Piotr Zieliński.

Nie tylko droga

Realizowana inwestycja obejmuje znacznie więcej niż same zabezpieczenia dla płazów. Powstaną nowe jezdnie, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe oraz zjazdy. Przebudowana zostanie również infrastruktura podziemna.

W planach jest także zagospodarowanie terenu, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Ponad 48 milionów złotych na inwestycję

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Koszt realizacji przekracza 48,6 mln zł brutto. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Choć mieszkańcy najbardziej zauważą nową drogę i infrastrukturę, jednym z najciekawszych elementów inwestycji pozostaną niewidoczne na pierwszy rzut oka zabezpieczenia. Dzięki nim budowa nie stanie się śmiertelną pułapką dla żab i ropuch, które od lat korzystają z tego terenu jako swojej naturalnej trasy migracji.

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