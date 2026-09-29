Rewolucja w rowerze miejskim. 150 nowych elektryków i wypożyczenie bez aplikacji

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-29 14:09

Szczeciński Rower Miejski czeka największa od lat modernizacja. Do systemu trafi co najmniej 150 nowych rowerów elektrycznych, a użytkownicy zyskają możliwość wypożyczenia jednośladu bez instalowania aplikacji. To jednak nie koniec zmian. Modernizację przejdzie także obecna flota rowerów.

Zielone rowery miejskie BikeS zaparkowane przy Wałach Chrobrego. O nowościach w Szczecinie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński

Koniec z obowiązkową aplikacją

Przed systemem BikeS duże zmiany. To efekt pierwszego od pięciu lat postępowania przetargowego dotyczącego funkcjonowania Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Jedną z najważniejszych nowości będzie znacznie łatwiejszy sposób wypożyczania rowerów.

Dotychczas korzystanie z systemu wiązało się z koniecznością instalowania aplikacji. Wkrótce ma się to zmienić. Wystarczy zeskanować umieszczony na rowerze kod QR, który przekieruje użytkownika na specjalną stronę internetową. Po zaakceptowaniu regulaminu i podaniu podstawowych danych będzie można od razu ruszyć w trasę.

Skanujesz i jedziesz

Nowe rozwiązanie ma szczególnie ułatwić korzystanie z miejskich rowerów osobom, które sięgają po nie sporadycznie lub robią to po raz pierwszy.

- Chcemy, aby dostęp do systemu BikeS był jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny. Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł wypożyczyć rower bez konieczności instalowania aplikacji, dosłownie w kilka chwil po zeskanowaniu kodu QR - wyjaśnia Dariusz Sadowski, rzecznik NiOL.

System sam zabezpieczy należność za przejazd, blokując środki na koncie użytkownika, a po zakończeniu jazdy naliczy opłatę wyłącznie za rzeczywisty czas korzystania z roweru.

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150 nowych rowerów elektrycznych

Jeszcze większe emocje mogą wzbudzić plany rozbudowy floty. W ramach zamówienia BikeS zyska co najmniej 150 nowych rowerów elektrycznych. Co więcej, przewidziano możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 100 e-rowerów.

- Rozbudowa floty rowerów elektrycznych to odpowiedź na rosnące zainteresowanie mieszkańców tego typu pojazdami. Chcemy, aby jeszcze więcej osób mogło wygodnie i szybko przemieszczać się po Szczecinie - podkreśla Dariusz Sadowski, rzecznik NiOL.

Nowoczesne zabezpieczenia i większa swoboda

Zmiany obejmą również tradycyjne rowery. W 750 jednośladach wymienione zostaną urządzenia zabezpieczające. Nowe elektryki będą należeć do IV generacji rowerów miejskich i zostaną wyposażone w blokadę na tylnym kole.

To oznacza, że nie będą wymagały korzystania ze specjalnych stacji dokujących. Dzięki temu użytkownicy zyskają większą swobodę w wypożyczaniu i zwracaniu rowerów. Zachowana ma zostać także spójna kolorystyka i wygląd wszystkich jednośladów funkcjonujących w ramach systemu BikeS.

Planowana modernizacja ma sprawić, że Szczeciński Rower Miejski będzie jeszcze bardziej dostępny, nowoczesny i wygodny dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto.

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