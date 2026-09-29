Akademiki pękają w szwach. Studenci trafiają na listy rezerwowe. Ile kosztuje pokój w akademiku w Szczecinie?

Chętnych więcej niż miejsc

W Szczecinie studiuje około 30 tys. osób, a dla przyjezdnych przygotowano około 5,2 tys. miejsc w domach studenckich. Oznacza to, że tylko część studentów może liczyć na zakwaterowanie w uczelnianych akademikach.

Największą bazą noclegową dysponuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Uczelnia oferuje niemal 3 tys. miejsc w siedmiu domach studenckich. Jak przyznają władze ZUT, wszystkie miejsca są już zajęte, a kolejni zainteresowani trafiają na listy rezerwowe.

– Na ten moment wszystkie miejsca są zajęte, powstały listy rezerwowe – poinformowała rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. Ostateczna sytuacja ma się wyjaśnić do połowy października, gdy zakończy się proces kwaterowania.

Rekrutacyjny sukces zwiększył problem

Na ZUT studiuje obecnie 7680 osób, w tym około 2300 studentów pierwszego roku. Uczelnia podkreśla, że duże zainteresowanie studiami przełożyło się również na większą liczbę wniosków o miejsce w akademiku.

W poprzednich latach wolne miejsca w domach studenckich ZUT były udostępniane także studentom innych szczecińskich uczelni. W tym roku może być o to znacznie trudniej.

Od 600 do 1100 zł za pokój

Koszt zamieszkania w akademiku zależy przede wszystkim od standardu i liczby współlokatorów. Na ZUT ceny zaczynają się od 600 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym i sięgają około 1100 zł za pokój jednoosobowy.

Także na innych uczelniach stawki są zróżnicowane. Uniwersytet Szczeciński oferuje obecnie 1090 miejsc w czterech akademikach. To mniej niż wcześniej, ponieważ dom studencki „Belferek” został wyłączony z użytkowania z powodu remontu.

Najwyższy standard oferują odnowione akademiki „Kordecki” i „Portowiec”. W pierwszym z nich opłaty wynoszą od 820 do 950 zł miesięcznie. W „Portowcu” pokój jednoosobowy z prywatną łazienką kosztuje 900 zł, a miejsce w pokoju dwuosobowym 800 zł.

Nieco taniej jest w akademiku „Bakałarz”. Za miejsce w pokoju dwuosobowym trzeba zapłacić od 680 do 720 zł, natomiast pobyt w pokoju trzyosobowym kosztuje 650 zł miesięcznie.

Na Politechnice Morskiej komplet studentów

W Studenckich Domach Marynarza Politechniki Morskiej przygotowano 673 miejsca i wszystkie zostały już rozdysponowane. Wśród nich znalazło się 219 miejsc dla studentów pierwszego roku.

Na uczelni studiuje około 3,5 tys. osób, a pierwszoroczniaków jest ponad tysiąc. Oznacza to, że tylko co piąty nowo przyjęty student może liczyć na zakwaterowanie w akademiku.

Ceny w domach studenckich Politechniki Morskiej zaczynają się od 600 zł za miejsce w pokoju trzyosobowym. Pokój jednoosobowy kosztuje od 780 do 875 zł miesięcznie, a dwuosobowy od 660 do 814 zł.

Jest pomoc dla najuboższych

Uczelnie zapewniają również wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na ZUT osoby pobierające stypendium socjalne mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie mieszkaniowe w wysokości 800 zł miesięcznie.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, w uzasadnionych przypadkach dodatek ten praktycznie pokrywa koszt zamieszkania w akademiku. W nowym roku akademickim próg dochodowy uprawniający do stypendium socjalnego ma wzrosnąć z 1900 do około 2100 zł miesięcznie na osobę.

Studenci muszą się spieszyć

Miejsca w szczecińskich akademikach rozchodzą się błyskawicznie, a uczelnie otwarcie przyznają, że zainteresowanie jest większe niż przed rokiem. Dla wielu studentów oznacza to konieczność oczekiwania na zwolnienie miejsca albo poszukiwanie droższej stancji na prywatnym rynku. Wszystko wskazuje na to, że walka o dach nad głową będzie jednym z głównych wyzwań rozpoczynającego się roku akademickiego.

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