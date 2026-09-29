Starsza pani leżała przy torach. Za chwilę miał nadjechać pociąg. Liczyła się każda minuta

Alarmujące zgłoszenie o seniorce przy torach

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w sąsiedztwie linii kolejowej. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno otrzymali zgłoszenie dotyczące starszej kobiety, która miała leżeć przy torach kolejowych i potrzebować pilnej pomocy.

Na miejsce natychmiast ruszyli st. sierż. Miłosz Wiśniewski oraz st. post. Kacper Witkowski. Funkcjonariusze wiedzieli, że każda chwila zwłoki może mieć poważne konsekwencje.

Seniorka wpadła do rowu

Po dotarciu na miejsce policjanci zastali kobietę w rowie kolejowym, bezpośrednio przy torowisku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że seniorka przechodziła w pobliżu torów, gdy nagle dostała zawrotów głowy. Straciła równowagę i spadła do rowu.

Kobieta była zdezorientowana i nie była w stanie samodzielnie wydostać się z pułapki. Dodatkowo przygniatały ją znajdujące się tam kamienie. Sytuacja była niezwykle groźna, ponieważ znajdowała się zaledwie kilka metrów od czynnego torowiska.

Chwilę później miał nadjechać pociąg

Największe zagrożenie stanowił fakt, że w krótkim czasie tym odcinkiem miał przejechać pociąg. Policjanci musieli zatem działać błyskawicznie.

Funkcjonariusze najpierw zadbali o bezpieczeństwo seniorki i ocenili jej stan zdrowia. Równocześnie wezwali na miejsce ratowników medycznych. Następnie pomogli kobiecie wydostać się z niebezpiecznego miejsca.

Dzięki sprawnej i zdecydowanej akcji starsza pani bezpiecznie opuściła rejon torowiska jeszcze przed przyjazdem pociągu.

Szczęśliwy finał interwencji

Na miejsce dotarli ratownicy medyczni, którzy przebadali seniorkę. Na szczęście okazało się, że kobieta nie wymaga hospitalizacji.

Po wykonaniu niezbędnych czynności została przekazana pod opiekę rodziny. Cała historia zakończyła się szczęśliwie, choć niewiele brakowało do tragedii.

Liczyły się minuty

Ta interwencja jest kolejnym przykładem, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja świadków oraz skuteczne działanie służb. Gdyby zgłoszenie wpłynęło później, skutki mogły być dramatyczne.

Dzięki czujności osoby, która powiadomiła służby, oraz błyskawicznej reakcji policjantów udało się w porę udzielić pomocy seniorce i zapobiec zdarzeniu, które mogło zakończyć się utratą zdrowia, a nawet życia.

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