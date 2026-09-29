Niebezpieczny wyciek na terenie jednostki wojskowej. Interweniowała specjalna grupa

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-29 17:47

Groźny incydent w jednostce wojskowej w Złocieńcu (woj. zachodniopomorskie). We wtorkowe popołudnie doszło tam do wycieku groźnych chemikaliów. Radio ESKA nieoficjalnie podaje, że poszkodowany został pracownik zewnętrznej firmy. Mężczyzna zatruł się ulatniającymi się oparami. Do akcji ruszyło osiem zastępów strażaków i wyspecjalizowana grupa chemiczna. Sytuację ostatecznie opanowano.

Dwaj strażacy w kombinezonach ochronnych i maskach. O akcji ratunkowej w Złocieńcu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Pixabay.com zdj. ilustracyjne

Wyciek chemikaliów w jednostce wojskowej w Złocieńcu

Sytuacja miała miejsce we wtorek, 29 września, w godzinach popołudniowych na obszarze wojskowym w Złocieńcu. Wskutek rozszczelnienia i uwolnienia się niebezpiecznej substancji chemicznej, powstało realne zagrożenie dla przebywających w rejonie ludzi.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Radio ESKA, wynika, że w zdarzeniu ucierpiał mężczyzna zatrudniony przez zewnętrznego wykonawcę. Pracownik nawdychał się szkodliwych oparów i uległ zatruciu, ale na szczęście jego stan nie zagraża życiu.

Do opanowania sytuacji zadysponowano łącznie osiem wozów strażackich, a wśród nich wyspecjalizowaną jednostkę ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Jako pierwsi do akcji ruszyli ratownicy z Wojskowej Straży Pożarnej. Błyskawicznie stało się jednak jasne, że do pełnego zażegnania niebezpieczeństwa niezbędne będzie wsparcie ze strony wyspecjalizowanych jednostek.

– Pierwszym pododdziałem, który zareagował, była nasza Wojskowa Straż Pożarna. Jednak posiadane przez nią środki nie były wystarczające, dlatego we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ze Szczecina udało się zneutralizować zagrożenie – mówi kpt. Paweł Wyrzykowski, oficer prasowy 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu.

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Zagrożenie po wycieku zneutralizowane przez strażaków

Służby ratownicze niezwłocznie otoczyły teren i przystąpiły do likwidacji skutków wycieku. Ratownicy użyli specjalistycznego sprzętu i odpowiednich procedur przewidzianych do walki z chemicznymi zagrożeniami.

Finalnie akcja zakończyła się pełnym sukcesem i opanowaniem kryzysu.

Najpoważniejszą konsekwencją całego zamieszania było zatrucie oparami mężczyzny z zewnętrznej firmy. Jak raportują służby, życie pracownika nie jest obecnie w niebezpieczeństwie.

W działaniach ratowniczych brało udział osiem zastępów straży pożarnej, wspomaganych przez szczecińskich specjalistów z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

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