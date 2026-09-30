Złodziej perfum uciekał przez centrum miasta. Straż miejska ruszyła w pościg

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-30 13:17

Sceny niczym z policyjnego serialu rozegrały się w centrum Szczecina. Mężczyzna, który chwilę wcześniej miał ukraść luksusowe perfumy z jednej z drogerii, próbował uciec przed pracownicą sklepu i strażnikami miejskimi. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Interwencja szybko przerodziła się jednak w niebezpieczną akcję, bo ujęty mężczyzna zachowywał się wyjątkowo agresywnie.

Niebieski radiowóz Straży Miejskiej. Obok na wstawce ręce osoby w kajdankach. O pościgu w Szczecinie czytaj na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński/ Pixabay.com

Krzyki „złodziej!” i błyskawiczna reakcja strażników

Do zdarzenia doszło podczas patrolu strażników miejskich z Referatu Ruchu Drogowego, którzy pełnili służbę w rejonie ul. Kaszubskiej. Funkcjonariusze zauważyli biegnącą kobietę, która wołała „złodziej, złodziej!”, wskazując uciekającego mężczyznę.

Mężczyzna na widok radiowozu wyrzucił trzymany w ręku pakunek. Strażnicy próbowali zablokować mu drogę ucieczki samochodem służbowym, jednak podejrzany zdołał ominąć przeszkodę i ruszył dalej. Rozpoczął się pościg.

Jak się okazało, chwilę wcześniej miał dokonać kradzieży luksusowych perfum w jednej ze szczecińskich drogerii.

– Strażnicy miejscy natychmiast podjęli działania po zauważeniu uciekającego mężczyzny i zgłoszeniu kradzieży przez pracownicę sklepu. Dzięki szybkiej reakcji udało się go zatrzymać po krótkim pościgu – mówi st. insp. Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie.

Agresja po zatrzymaniu

Po ujęciu mężczyzna miał stać się bardzo agresywny. Według straży miejskiej wyzywał funkcjonariuszy, stawiał czynny opór i nie wykonywał ich poleceń. Strażnicy byli zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego i założyć mu kajdanki trzymane z tyłu.

Na tym jednak problemy się nie skończyły. Zatrzymany był silnie pobudzony, krzyczał, szarpał się, obrażał przechodniów, a nawet próbował zerwać założone kajdanki.

– Zachowanie mężczyzny było bardzo dynamiczne i nieprzewidywalne. Strażnicy musieli dostosowywać swoje działania do rozwoju sytuacji, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo osób postronnych – podkreśla st. insp. Joanna Wojtach.

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Koledzy złodzieja próbowali utrudniać interwencję

Sytuacja dodatkowo się skomplikowała, gdy na miejscu pojawili się znajomi zatrzymanego. Według strażników również zachowywali się agresywnie i próbowali utrudniać prowadzoną interwencję.

Ponieważ patrol policji nie dotarł od razu na miejsce, do akcji skierowano drugi patrol Straży Miejskiej wyposażony w pojazd z tzw. klatką. Dzięki wsparciu udało się opanować sytuację i bezpiecznie umieścić zatrzymanego w radiowozie.

Trafił do komisariatu

Ostatecznie ujęty mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście, gdzie przekazano go funkcjonariuszom do dalszych czynności.

– Ta interwencja pokazuje, jak ważne są współpraca, opanowanie i szybka reakcja służb. Nawet pozornie rutynowe zdarzenie może w ciągu kilku chwil przerodzić się w poważne zagrożenie – podsumowuje st. insp. Joanna Wojtach.

Teraz dalszym wyjaśnianiem sprawy oraz oceną odpowiedzialności zatrzymanego zajmuje się policja.

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