Tragedia nad Bałtykiem. Z morza wyłowiono ciało mężczyzny

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-01 8:55

Tragiczne odkrycie nad morzem. W środę rano, 30 września, z wód Bałtyku w Rewalu wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu pracowały służby, a śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Plaża w Rewalu i sygnały policji na miniaturze. O tragedii nad Bałtykiem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Ciało zauważono rano

Do zdarzenia doszło w środę rano w Rewalu w województwie zachodniopomorskim. Jak informuje RMF FM, z morza wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu od początku prowadzone były czynności mające ustalić tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci.

Według informacji lokalnego portalu SuperPortal24.pl, ciało znajdowało się około 100 metrów od brzegu. Do działań zadysponowano policję i straż pożarną.

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Na plaży znaleziono rzeczy osobiste

W pobliżu miejsca zdarzenia odnaleziono rzeczy osobiste, które mogą należeć do około 30-letniego mężczyzny. Na plaży znajdowały się przedmioty należące prawdopodobnie do 30-latka, m.in. telefon komórkowy, buty i ubrania - donosi SuperPortal24.pl.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Na miejscu zdarzenia pracował prokurator, a sprawa jest wyjaśniana pod jego nadzorem. Śledczy sprawdzają, czy odnalezione na plaży przedmioty rzeczywiście należały do wyłowionego mężczyzny oraz próbują ustalić przebieg zdarzeń poprzedzających jego śmierć.

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