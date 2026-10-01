Sensacyjne odkrycie w szczecińskiej kamienicy. Spod warstw farby wyłoniła się tajemnicza „flecistka”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-01 8:05

Zwykły remont klatki schodowej zamienił się w prawdziwą konserwatorską sensację. W ponad 130-letniej kamienicy przy ul. Juliusza Słowackiego 11 w Szczecinie spod kilku warstw farby wyłoniły się wyjątkowe secesyjne polichromie. Największe emocje wzbudza wizerunek tajemniczej kobiety grającej na starożytnym instrumencie, którą już ochrzczono mianem „flecistki ze Słowackiego”.

Piękność ukryta pod farbą

„Oto mamy w Szczecinie kolejną konserwatorską sensację!” – napisał w mediach społecznościowych Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.

Jak relacjonuje konserwator, spod kolejnych warstw farby wyłoniła się niezwykła postać.

„Spod warstw przemalowań swoją zjawiskową urodę właśnie ujawniła niezwykła postać – zwiewna kobieta, w sukni i uczesaniu stylizowanymi à l’antique, grająca na aulosie, starożytnym instrumencie przypominającym flet”

– opisał odkrycie Michał Dębowski.

Malowidło odsłonili konserwatorzy z firmy IN SITU podczas prac prowadzonych w kamienicy przy ul. Juliusza Słowackiego 11.

Secesyjny wystrój odzyskuje blask

Odkrycie nie ograniczyło się jedynie do tajemniczej flecistki. Jak poinformował konserwator, na pozostałych podniebiach i sufitach podestów schodowych odsłonięto również ozdobne panneau otoczone motywami roślinnymi.

Wśród dekoracji znalazły się przedstawienia kłosów zbóż, szyszek, maków, liści oraz owoców kasztanowca. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy i odwiedzający kamienicę już wkrótce będą mogli podziwiać niemal kompletny historyczny wystrój wnętrza.

Polecany artykuł:

Dzięki mieszkańcom udało się ocalić unikat

Prace w kamienicy są dofinansowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. W kolejnych etapach przewidziano wykonanie uzupełnień i retuszy malowideł.

Dębowski podkreśla, że sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania mieszkańców.

„Dzięki zaangażowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz pracy konserwatorów zyskaliśmy unikatowy w skali naszego miasta, niemal kompletny wystrój malarski w stylistyce secesyjnej”

– zaznaczył konserwator zabytków.

Nie pierwsze odkrycie, ale wyjątkowe

Odnalezienie historycznych polichromii nie jest w Szczecinie czymś zupełnie bezprecedensowym. Zachowane malowidła można oglądać również w innych przedwojennych kamienicach, między innymi przy al. Piłsudskiego. Jednak w przypadku kamienicy przy ul. Słowackiego wyjątkowa jest skala odkrycia. Według konserwatorów udało się odsłonić niemal kompletny secesyjny wystrój klatki schodowej, co należy do rzadkości w skali miasta.

Kamienica przy ul. Słowackiego w Szczecinie. Na wstawce wpis konserwatora z polichromią. O odkryciu pisze SE Szczecin.
Galeria zdjęć 8
QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie?
Pytanie 1 z 12
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to:
QUIZ: przedwojenne czy współczesne?
Przedwojenny szyld sklepu pana Otto odzyskał dawny blask
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMIENICA
REMONT
SENSACYJNE ODKRYCIE
KONSERWATOR ZABYTKÓW
ODKRYCIE