Sensacyjne odkrycie w szczecińskiej kamienicy. Spod warstw farby wyłoniła się tajemnicza „flecistka”

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Piękność ukryta pod farbą
„Oto mamy w Szczecinie kolejną konserwatorską sensację!” – napisał w mediach społecznościowych Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.
Jak relacjonuje konserwator, spod kolejnych warstw farby wyłoniła się niezwykła postać.
„Spod warstw przemalowań swoją zjawiskową urodę właśnie ujawniła niezwykła postać – zwiewna kobieta, w sukni i uczesaniu stylizowanymi à l’antique, grająca na aulosie, starożytnym instrumencie przypominającym flet”
– opisał odkrycie Michał Dębowski.
Malowidło odsłonili konserwatorzy z firmy IN SITU podczas prac prowadzonych w kamienicy przy ul. Juliusza Słowackiego 11.
Secesyjny wystrój odzyskuje blask
Odkrycie nie ograniczyło się jedynie do tajemniczej flecistki. Jak poinformował konserwator, na pozostałych podniebiach i sufitach podestów schodowych odsłonięto również ozdobne panneau otoczone motywami roślinnymi.
Wśród dekoracji znalazły się przedstawienia kłosów zbóż, szyszek, maków, liści oraz owoców kasztanowca. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy i odwiedzający kamienicę już wkrótce będą mogli podziwiać niemal kompletny historyczny wystrój wnętrza.
Dzięki mieszkańcom udało się ocalić unikat
Prace w kamienicy są dofinansowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. W kolejnych etapach przewidziano wykonanie uzupełnień i retuszy malowideł.
Dębowski podkreśla, że sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania mieszkańców.
„Dzięki zaangażowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz pracy konserwatorów zyskaliśmy unikatowy w skali naszego miasta, niemal kompletny wystrój malarski w stylistyce secesyjnej”
– zaznaczył konserwator zabytków.
Nie pierwsze odkrycie, ale wyjątkowe
Odnalezienie historycznych polichromii nie jest w Szczecinie czymś zupełnie bezprecedensowym. Zachowane malowidła można oglądać również w innych przedwojennych kamienicach, między innymi przy al. Piłsudskiego. Jednak w przypadku kamienicy przy ul. Słowackiego wyjątkowa jest skala odkrycia. Według konserwatorów udało się odsłonić niemal kompletny secesyjny wystrój klatki schodowej, co należy do rzadkości w skali miasta.