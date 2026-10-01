Alarm na Bałtyku z powodu eksplozji na morzu. Ostrzeżenie dla Polski i Niemiec

Nie będzie można wejść do wody

O planowanej operacji poinformowała gmina Ostseebad Heringsdorf. Z opublikowanego komunikatu wynika, że od 5 do 8 października na wodach Bałtyku w pobliżu Świnoujścia prowadzone będą działania związane z neutralizacją min morskich. Prace mają rozpoczynać się każdego dnia o wschodzie słońca i potrwać około ośmiu godzin.

Najbardziej odczuwalnym skutkiem operacji będzie zakaz korzystania z morza. W czasie działań nie będzie można się kąpać, pływać ani uprawiać sportów wodnych na obszarze objętym strefą bezpieczeństwa.

Strefa bezpieczeństwa przekroczy granicę

Jak informuje "Nordkurier", ograniczenia dotkną zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających po obu stronach granicy.

Na razie dostępne komunikaty nie przewidują całkowitego zamknięcia plaż. Zakazy mają dotyczyć przede wszystkim przebywania w wodzie i aktywności prowadzonych na morzu. Strefa bezpieczeństwa obejmuje odcinek między niemieckim Ahlbeck na wyspie Uznam i Lubiewem koło Międzyzdrojów.

Niebezpieczna pamiątka po wojnie

Bałtyk należy do najbardziej zanieczyszczonych amunicją akwenów na świecie. W rejonie Świnoujścia od lat odnajdywane są miny morskie i inne pozostałości po II wojnie światowej. Ich usuwanie jest konieczne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również ochrony środowiska.

Według informacji publikowanych w ostatnich miesiącach, w rejonie przyszłych inwestycji portowych i terminalowych na wschód od Świnoujścia prowadzone są szeroko zakrojone działania związane z odnajdywaniem i usuwaniem niewybuchów zalegających na plaży oraz dnie morskim.

Służby apelują o ostrożność

Choć operacja potrwa zaledwie cztery dni, służby apelują o przestrzeganie wszystkich ograniczeń. Neutralizacja min morskich to skomplikowane i niebezpieczne przedsięwzięcie, wymagające utworzenia rozległych stref bezpieczeństwa zarówno na morzu, jak i w pasie przybrzeżnym.

Osoby planujące w tym czasie spacery lub wypoczynek nad morzem powinny śledzić bieżące komunikaty służb i organizatorów akcji, ponieważ zakres ograniczeń może być aktualizowany w zależności od przebiegu operacji.

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