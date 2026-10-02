Nowy multimilioner w Polsce po losowaniu Eurojackpot. Na taką kasę musiałby pracować do końca życia

Miliony za jedno skreślenie

W piątkowym losowaniu Eurojackpot wylosowano liczby: 4, 6, 7, 17, 45 oraz 7 i 12.

Tym razem nikt w Europie nie trafił głównej wygranej, dlatego kumulacja przechodzi na kolejne losowanie. Padło jednak aż sześć wygranych II stopnia. Trzy odnotowano w Niemczech, dwie w Danii i jedną w Polsce.

To właśnie polski gracz wzbogacił się o 3 182 953,80 zł. Od tej kwoty zostanie jeszcze potrącony 10-procentowy podatek od wysokich wygranych, obowiązujący w Polsce.

Totalizator Sportowy nie podał jeszcze, gdzie został zakupiony szczęśliwy kupon.

Co można zrobić z ponad 3 milionami złotych?

Kwota przekraczająca 3 miliony złotych otwiera ogromne możliwości. Za takie pieniądze można kupić:

komfortowy dom w większości polskich miast,

kilka mieszkań pod wynajem,

luksusowy samochód z najwyższej półki,

działkę nad morzem lub jeziorem,

sfinansować podróż życia dookoła świata.

3 miliony złotych pozwalają także spełnić marzenia, które dla wielu pozostają poza zasięgiem. Można zrezygnować z kredytu hipotecznego, zabezpieczyć przyszłość dzieci, stworzyć własny biznes albo przejść na wcześniejszą emeryturę i żyć z dochodów z inwestycji.

Dla niektórych zwycięzców najważniejsze jest jednak poczucie bezpieczeństwa finansowego. Taka wygrana oznacza brak obaw o rachunki, raty kredytów czy nieprzewidziane wydatki.

Ile trzeba pracować na takie pieniądze?

Dla przeciętnego Polaka zarobienie ponad 3,1 mln zł to perspektywa wielu dekad pracy.

Przy miesięcznej pensji netto wynoszącej około 6 tys. zł, uzbieranie 3 182 953,80 zł zajęłoby ponad 530 miesięcy, czyli około 44 lata pracy. I to przy założeniu, że każda zarobiona złotówka zostałaby odłożona, bez wydawania pieniędzy na codzienne życie.

Nic więc dziwnego, że wygrane w Eurojackpot od lat rozpalają wyobraźnię graczy w całej Europie.

Jak gra się w Eurojackpot?

Eurojackpot to międzynarodowa loteria liczbowa, w której uczestniczy kilkanaście krajów Europy, w tym Polska.

Aby zagrać, należy wytypować:

5 liczb z 50, oraz

2 liczby z 12.

Szansa na trafienie głównej wygranej jest bardzo niewielka, ale nagrody potrafią osiągać astronomiczne wartości liczone w setkach milionów złotych.

Losowania Eurojackpot odbywają się dwa razy w tygodniu, a pula nagród rośnie wraz z każdym losowaniem, w którym nie padnie główna wygrana.

Kumulacja rośnie. Do wygrania aż 520 milionów złotych

Ponieważ w piątkowym losowaniu nikt nie trafił kompletu siedmiu liczb, główna wygrana ponownie nie padła. To oznacza, że kumulacja rośnie i w kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 6 października, gracze powalczą o ogromną pulę wynoszącą 520 milionów złotych. Tak astronomiczne kwoty regularnie przyciągają do kolektur tysiące osób marzących o finansowej niezależności i życiowej rewolucji za sprawą jednego szczęśliwego kuponu.

Jedno jest jednak pewne: dla jednego z graczy piątek 2 października 2026 roku okazał się dniem, który zapamięta do końca życia. Zwykły zakład za kilkanaście złotych zamienił się bowiem w fortunę wartą ponad trzy miliony złotych.

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