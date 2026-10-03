Quiz. 50 lat temu ABBA wystąpiła w Polsce. Co wiesz o legendarnym koncercie w Studio 2?

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ABBA wystąpiła w Polsce równo 50 lat temu
Mija właśnie pół wieku od tamtego wieczoru, kiedy ABBA – wówczas u absolutnego szczytu światowej popularności – stanęła na polskiej scenie. Zespół miał już na koncie liczne przeboje i kilka płyt, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, a ich nowy album właśnie wchodził na listy przebojów. ABBA była wówczas fenomenem: cztery osobowości, perfekcyjna produkcja, chwytliwe melodie i styl, który wyprzedzał epokę.
Dla polskich widzów był to pierwszy raz, kiedy mogli zobaczyć zespół ABBA na żywo w naszym kraju. Jedyny koncert, jedyna wizyta, jedyny występ – i jednocześnie wydarzenie, które obrosło legendami.
Cofnij się do 1976 roku i rozwiąż quiz!
Dziś wracamy do tamtego wieczoru, który dla wielu był pierwszym spotkaniem z globalną popkulturą. A żeby sprawdzić, ile pamiętasz z tego historycznego występu – przygotowaliśmy specjalny quiz. Czas cofnąć się do 1976 roku!
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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.