Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających i zagrażających bezpieczeństwu warunków atmosferycznych, na wszystkich siedmiu monitorowanych plażach w Mielnie wprowadzono bezwzględny zakaz kąpieli. Gwałtowny zwrot w pogodzie przyniósł silne falowanie oraz zdradliwe prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa dziś na następujących kąpieliskach:

Mielno 216 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Mielno 218 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Mielno 219 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Mielno Floryda – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Mielno Krokus – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Mielno Morska – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Mielno Pionierów – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C.

Główną przyczyną wywieszenia czerwonych flag są wyjątkowo niebezpieczne prądy wsteczne oraz wysoka fala. Ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazów – nawet jeśli przy brzegu lokalna prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s, to woda kryje ogromne zagrożenie, a wejście do morza może skończyć się tragicznie.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów w wodzie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi analizami laboratoryjnymi i bieżącymi obserwacjami, stan sanitarny wody jest w pełni zadowalający, a sama woda pozostaje przydatna do kąpieli. Jedyną i wyłączną przeszkodą w bezpiecznym wypoczynku w wodzie są dzisiaj ekstremalne warunki hydrologiczne i wysoka fala, a nie kwestie czystości biologicznej Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mielnie nie sprzyja plażowaniu – termometry wskazują zaledwie 17°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, co w połączeniu z chłodnym wiatrem znacznie obniża temperaturę odczuwalną. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli jesteśmy świetnymi pływakami, prądy wsteczne bywają silniejsze od ludzkich mięśni. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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