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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają
Poniedziałek to doskonały moment na odpoczynek na plaży bez ekstremalnego tłoku. Wszystkie monitorowane kąpieliska w Kołobrzegu są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań, a woda na każdym z dziesięciu punktów została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż:
- Kołobrzeg Podczele: woda jest w pełni bezpieczna, a wiatr sprzyja spokojnemu relaksowi.
- Kołobrzeg Wschód Bałtyk: kąpielisko pozostaje otwarte z bardzo dobrymi parametrami wody.
- Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec: czyste morze zachęca tu do aktywnego wypoczynku.
- Kołobrzeg Wschód Marine Hotel: pełne bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne potwierdzone badaniami.
- Kołobrzeg Wschód Molo: najnowsza ocena czystości wody z dzisiejszego poranka potwierdza doskonałe warunki.
- Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin: woda przydatna do kąpieli, brak jakichkolwiek ostrzeżeń.
- Kołobrzeg Wschód Słoneczko: świeże pomiary z 17 sierpnia dają gwarancję bezpiecznego pływania.
- Kołobrzeg Zachód Plaża TRM: zachodnia strefa rekreacyjna czeka na plażowiczów z czystą wodą.
- Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa: dzisiejsza ocena stanu wody potwierdza jej najwyższą jakość.
- Kołobrzeg Zachód Radzikowo: bezpieczne kąpielisko, woda wolna od zanieczyszczeń i gotowa na przyjęcie gości.
Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu wczasowiczów to kluczowe pytanie podczas sierpniowego urlopu nad Bałtykiem. Dla wypoczywających w tym regionie napływają jednak wyłącznie pomyślne wieści: na żadnym z kołobrzeskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Zarówno analizy laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje służb ratowniczych potwierdzają, że woda jest przejrzysta, czysta i całkowicie wolna od toksycznych zakwitów. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli na całej linii brzegowej miasta.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura nad morzem sprzyja zrównoważonemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oraz wody w Kołobrzegu wynosi dziś równe 18°C. Choć nie jest to upalny dzień, lekki wiatr wiejący z prędkością 4 m/s (ok. 14 km/h) sprawia, że warunki wiatrowe są bardzo łagodne, a stan morza określa się jako umiarkowany. Pamiętajmy jednak, że nawet przy sprzyjających warunkach kluczem do udanego urlopu jest rozsądek. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga daje zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.