Gdzie można się kąpać w Darłowie? Lista otwartych plaż

Choć warunki na morzu są dzisiaj bardzo wymagające, jedno kąpielisko wciąż pozostaje dostępne dla amatorów morskich kąpieli. Jeśli planujecie wejść do wody, skierujcie się na poniższą plażę:

Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: To jedyne miejsce w Darłowie, gdzie nie wprowadzono zakazu kąpieli. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi tu 17°C. Lokalny wiatr wieje z prędkością 3 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Darłowie

Dlaczego na większości plaż powiewają czerwone flagi, mimo stosunkowo łagodnego lokalnego wiatru wiejącego z prędkością 3 m/s? Odpowiedź kryje się w sytuacji barycznej nad Bałtykiem. Według prognoz morskich IMGW, Bałtyk znajduje się pod wpływem zatoki niżowej z ośrodkiem nad Finlandią, co generuje na otwartym morzu silny wiatr zachodni osiągający w porywach 6, a nawet 7 stopni w skali Beauforta. Tworzy to silne falowanie (tzw. martwą falę), która dociera do brzegu i stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo.

Z powodu wysokich fal zakaz kąpieli wprowadzono na następujących kąpieliskach:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

(temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal) Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

(temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal) Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

(temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

(temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

(temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

(temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5 (temp. powietrza: 17°C, temp. wody: 17°C, czerwona flaga z powodu wysokich fal)

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich turystów obawiających się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne oceny czystości wody, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest przydatna do kąpieli. Silniejsze falowanie i umiarkowana temperatura wody skutecznie zapobiegają obecnie gromadzeniu się tych organizmów przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki nad morzem wymagają dużej ostrożności. Temperatura powietrza oraz wody w Darłowie wynosi dziś 17°C, a wiatr wiejący przy brzegu z prędkością 3 m/s może wydawać się łagodny, jednak sytuacja na otwartym morzu jest znacznie bardziej dynamiczna. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników i sprawdzajmy aktualne komunikaty na stanowiskach ratowniczych, zanim zdecydujemy się na kąpiel.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie