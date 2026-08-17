Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 12:18

Poniedziałek, 17 sierpnia, wita wypoczywających w Pobierowie umiarkowanymi temperaturami oraz dużym zachmurzeniem, co jest efektem wpływu niżu znad Finlandii. Mimo nieco chłodniejszej aury, mamy doskonałe informacje dla miłośników morskich kąpieli – wszystkie tutejsze plaże są dziś w pełni dostępne i bezpieczne. Przedstawiamy szczegółowy raport z pobierowskiego wybrzeża, aby pomóc Wam zaplanować dzisiejszy dzień nad Bałtykiem.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Pobierowie. O bezpiecznych kąpielach i braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Warunki wietrzne na wybrzeżu są dzisiaj stabilne, a brak sztormowej pogody sprawia, że na wszystkich wyznaczonych kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy. Choć nad Bałtykiem czuć już łagodniejsze, późnoletnie tchnienie, to stan morza określany jest jako umiarkowany, co pozwala na bezpieczną rekreację. Oto lista plaż w Pobierowie, na których możecie dziś śmiało korzystać z uroków morza:

  • Kąpielisko Pobierowo 2 – woda o temperaturze 18°C i powietrze 19°C sprzyjają orzeźwieniu przy wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano właśnie na dzisiaj.
  • Kąpielisko Pobierowo Centrum – doskonała lokalizacja i optymalne parametry (woda 18°C, powietrze 19°C, wiatr 5 m/s) gwarantują udany czas nad wodą. Jakość wody pozostaje bez zarzutu.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – bezpieczne i otwarte kąpielisko z temperaturą wody na poziomie 18°C i przyjemnym wietrzem 5 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – tutaj również nie napotkacie żadnych przeszkód. Parametry są identyczne: woda 18°C, powietrze 19°C i wiatr 5 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów, parametry bez zmian.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – kompletuje naszą listę bezpiecznych miejsc. Wszystkie wskaźniki potwierdzają idealne warunki sanitarno-atmosferyczne do kąpieli.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Zakwity sinic to zmora wielu turystów planujących urlop nad polskim morzem, szczególnie w sierpniu. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków morskich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie to klasyczna, nieco chłodniejsza odsłona polskiego lata. Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Zachodni wiatr o prędkości 5 m/s (odpowiadający umiarkowanemu stanowi morza) może powodować lekkie odczucie chłodu po wyjściu z wody, dlatego warto mieć pod ręką suchy ręcznik lub lekką bluzę. Pamiętajcie jednak, że pogoda nad morzem potrafi szybko ulec zmianie. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz regularne kontrolowanie koloru flagi powiewającej na masztach przy wejściu na plażę. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem!

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