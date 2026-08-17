Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Ostatnia zmiana aury przyniosła silniejszy wiatr, który na środkowym wybrzeżu dochodzi do 5 m/s, wywołując fale przekraczające dopuszczalną wysokość. W efekcie na żadnym z trzech oficjalnych kąpielisk w Łazach nie wejdziemy dziś bezpiecznie do wody. Wszystkie one zostały tymczasowo zamknięte przez ratowników.

Oto szczegółowe zestawienie plaż zamkniętych z powodu fal powyżej 70 cm:

Łazy 223B – na tym odcinku obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 12 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.

– na tym odcinku obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 12 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli. Łazy 224 – kąpielisko jest zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Termometry wskazują 17°C zarówno dla powietrza, jak i wody, przy wietrze o prędkości 5 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (badanie z 30 lipca).

– kąpielisko jest zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Termometry wskazują 17°C zarówno dla powietrza, jak i wody, przy wietrze o prędkości 5 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (badanie z 30 lipca). Łazy 225B – ostatnie z kąpielisk również wywiesiło czerwoną flagę. Warunki są identyczne: temperatura powietrza i wody to 17°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Woda pozostaje w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca).

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym. Gdyby nie wysokie fale, nic nie stałoby na przeszkodzie, by cieszyć się bezpiecznym pływaniem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łazach wymagają od nas przede wszystkim rozsądku. Temperatura powietrza i wody wynosi równe 17°C, a wiatr wiejący z prędkością 5 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku nad morzem: zawsze sprawdzaj kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu.

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