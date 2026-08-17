Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 12:16

Gwałtowne ochłodzenie po weekendowej fali upałów oraz niespokojny stan Bałtyku sprawiły, że warunki na wybrzeżu gwałtownie się pogorszyły. Dziś, 17 sierpnia, na wszystkich monitorowanych plażach w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli ze względu na wysokie fale. Choć woda pod względem sanitarnym jest bezpieczna, ratownicy musieli wywiesić czerwone flagi ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą żywioł.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Łazach przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Ostatnia zmiana aury przyniosła silniejszy wiatr, który na środkowym wybrzeżu dochodzi do 5 m/s, wywołując fale przekraczające dopuszczalną wysokość. W efekcie na żadnym z trzech oficjalnych kąpielisk w Łazach nie wejdziemy dziś bezpiecznie do wody. Wszystkie one zostały tymczasowo zamknięte przez ratowników.

Oto szczegółowe zestawienie plaż zamkniętych z powodu fal powyżej 70 cm:

  • Łazy 223B – na tym odcinku obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 12 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.
  • Łazy 224 – kąpielisko jest zamknięte z powodu trudnych warunków na morzu. Termometry wskazują 17°C zarówno dla powietrza, jak i wody, przy wietrze o prędkości 5 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (badanie z 30 lipca).
  • Łazy 225B – ostatnie z kąpielisk również wywiesiło czerwoną flagę. Warunki są identyczne: temperatura powietrza i wody to 17°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Woda pozostaje w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca).

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym. Gdyby nie wysokie fale, nic nie stałoby na przeszkodzie, by cieszyć się bezpiecznym pływaniem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łazach wymagają od nas przede wszystkim rozsądku. Temperatura powietrza i wody wynosi równe 17°C, a wiatr wiejący z prędkością 5 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku nad morzem: zawsze sprawdzaj kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu.

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