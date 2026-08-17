Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe informacje – oba monitorowane kąpieliska w Trzęsaczu są otwarte. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, co oznacza, że na masztach nie powiewają czerwone flagi ostrzegawcze. Warunki do rekreacji są stabilne, choć woda w Bałtyku ma obecnie dość orzeźwiającą temperaturę. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych plaż:

Kąpielisko Trzęsacz: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 11 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 19°C , a wody w morzu 18°C . Umiarkowany wiatr wieje z prędkością 5 m/s , co sprzyja powstawaniu jedynie niewielkich fal.

Woda jest w pełni (ostatnia oficjalna ocena z 11 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dzisiaj , a wody w morzu . Umiarkowany wiatr wieje z prędkością , co sprzyja powstawaniu jedynie niewielkich fal. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia: Parametry są identyczne jak na kąpielisku głównym. Woda o temperaturze 18°C spełnia wszelkie normy sanitarne i jest bezpieczna do kąpieli. Przy temperaturze powietrza równej 19°C i wietrze 5 m/s, plażowicze mogą liczyć na przyjemny, odświeżający wypoczynek.

Zarówno główna plaża, jak i jej wschodnia część, oferują dziś bardzo dobre warunki dla każdego, kto nie boi się nieco chłodniejszego Bałtyku. Brak silnego wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura jest przyjemna, a brak wysokich fal gwarantuje bezpieczną zabawę w wodzie dla całych rodzin.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic w okresie letnim zawsze budzi niepokój wśród turystów, zwłaszcza że w niemieckiej części Bałtyku odnotowano niedawno spore zakwity i wprowadzono lokalne zakazy kąpieli. Mamy jednak doskonałe wieści dla osób wypoczywających w naszym regionie – na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano zakwitu sinic. Polskie wybrzeże w tym rejonie jest obecnie całkowicie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów, a woda zachowuje pełną przejrzystość. Służby sanitarne regularnie badają stan wody, by zapewnić wszystkim plażowiczom maksymalne bezpieczeństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Trzęsaczu to klasyczne, nieco chłodniejsze polskie lato z temperaturą powietrza rzędu 19°C i wody 18°C przy łagodnym wietrze osiągającym 5 m/s. Choć pogoda nie rozpieszcza upałami, stwarza idealne warunki do spacerów oraz aktywnego wypoczynku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźmy kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa udanego urlopu!

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